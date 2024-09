Nuova stagione da Haber a Cevoli: campagna abbonamenti al via

È ripartita la campagna del rinnovo del proprio abbonamento per la stagione 2024-25 al Teatro Diego Fabbri di Forlì e proseguirà fino al 20 settembre presso la biglietteria di Corso Diaz 38/1 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 10-13 e 16-18; nei sabati (7 e 14 settembre) orario continuato: 10-18. Da sabato 28 settembre partirà la campagna per i Nuovi Abbonamenti per le rassegne della stagione. Da sabato scorso, sempre nella biglietteria di corso Diaz e nei medesimi orari, è iniziata la prevendita dei biglietti per tutta la stagione di Contemporaneo del Piccolo.

La stagione del Teatro Diego Fabbri si articola fra Prosa, Moderno, Comico e Danza e potrà contare sulla presenza di notissimi attori come Umberto Orsini e Franco Branciaroli (in scena con la commedia ‘I ragazzi irresistibili’ dall’1 al 3 novembre) poi Alessandro Haber, Ale e Franz, Flavio Insinna, Vanessa Incontrada, Luca Bizzarri, Drusilla Foer, Simone Cristicchi, Luca Argentero, Anna Della Rosa e Valter Malosti, Ambra Angiolini, Maria Pia Timo, Paolo Cevoli. Per i grandi musical ‘Fuori Abbonamento’ prevendite il 21 e 22 dicembre (Grease) e 25 gennaio (Cabaret). Per quanto riguarda il Teatro Contemporaneo al Piccolo, sarà Roberto Mercadini ad aprire la stagione con Moby Dick (11 ottobre). Seguiranno poi Eva Robin’s (‘Eva’), Paola Fresa (‘P come Penelope’), Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Camillo Grassi e Claudio Casadio (‘L’Oreste’), Davide Enia (‘Autoritratto’), Studio Doiz (‘Gramsci Gay’), Marco Baliani ed Eleonora Mazzoni (‘Gertrude, Lucia e le altre’), Marco Paolini (‘Il Bestiario idrico’). Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it.

r.r.