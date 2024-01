Nuova visita di Figliuolo. Il commissario giovedì farà tappa nei Comuni del Rabbi e del Montone

Nella mattinata di giovedì il generale Francesco Paolo Figliuolo (foto) commissario straordinario alla ricostruzione, ritornerà in Romagna per visitare i Comuni di Castrocaro Terra del Sole, Rocca San Casciano e Predappio. A seguito dell’incontro tecnico, che si terrà presso il Comune di Castrocaro, alle 9.50 è previsto un punto stampa presso il municipio di Castrocaro in viale Marconi 81. Si proseguirà con un sopralluogo nel Comune di Castrocaro, poi una visita a Rocca San Casciano a Predappio.

"La visita del Generale Figliuolo ci fa molto onore e ci darà la possibilità di un confronto diretto sulle maggiori criticità generate dall’alluvione nel nostro Comune – dice il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi –. Per quanto riguarda il patrimonio pubblico, ad esempio, approfondiremo sicuramente il tema del ripristino del parco fluviale, che per il territorio rappresenta una sfida importante e molto complessa". Sul recupero della grande area verde il Comune ha recentemente dirottato gli 80.000 euro stanziati dalla Fondazione Carisp inizialmente destinati al rinnovamento della segnaletica turistica, ma per un ritorno all’antico la strada è ancora lunghissima. "Siamo grati alla struttura commissariale per il lavoro che sta svolgendo e abbiamo bisogno di mantenere uno stretto legame per affrontare insieme una fase gestionale particolarmente impegnativa".

Anticipa il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti: "La visita del commissario è importante, perché vedrà di persona le tante situazioni critiche del territorio e ci dirà quali lavori fare. In primo luogo, arrivando da Castrocaro a Rocca vedrà di persona le tre-quattro frane sulla strada statale 67, con semaforo a senso unico alternato, in due delle quali l’Anas sta facendo i lavori. Poi noi a Rocca lo porteremo a fare un sopralluogo sulla frana della chiesina dei Caduti, che è inagibile, come inagibili sono anche due case attigue, con le famiglie ancora sfollate". Nella mezz’ora circa che resterà a Rocca, il generale Figliuolo ascolterà anche l’elenco dei lavori già eseguiti dall’amministrazione locale "per riaprire dalle frane le strade comunali, che ora però sono da sistemare, fra cui quelle di San Donnino, Santa Maria in Castello e Berleta, la Strada vecchia di Limisano". Il comune ha effettuato lavori anche in vari muri di sostegno e in una frana che aveva invaso il campo sportivo.

Da Rocca, Figliuolo raggiungerà Predappio. Se attraverserà le vallate si renderà conto delle difficoltà franose ancora esistenti nelle strade provinciali e comunali intervallive. Anticipa il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Il nostro Comune è stato uno dei più colpiti dalle frane seguite all’alluvione. Abbiamo già speso circa 350mila euro per riaprire la strada comunale di Porcentico; 60mila euro per due guadi a Fiumana e a San Savino, dove sono crollati due ponti. Ora al posto di questi due guadi vanno ricostruiti i ponti, come pure quelli di Santa Lucia e Santa Marina. Inoltre, vanno rimesse in sicurezza definitiva le strade comunali di Marsignano, Monte Maggiore, Santa Lucia e Porcentico". Aggiunge Canali: "Chiederemo anche al commissario un rafforzamento tecnico per la progettazione della ricostruzione, perché i nostri uffici sono sotto pressione per la mole di lavoro straordinario". E conclude: "Siamo contenti di questa visita, perché così Figliuolo si renderà conto di persona degli ingenti sforzi che noi abbiamo fatto e di tutto quello che c’è ancora da fare".

Quinto Cappelli

Francesca Miccoli