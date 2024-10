Nuova vita al Mercato delle Erbe. Evento con musica, moda e cibo

Il Mercato delle Erbe di Forlì è stato scelto come luogo per la terza edizione dell’evento ‘Square Street Moods’, che si terrà il 31 ottobre organizzato da Claudia De Matteis dell’associazione Mercato delle Erbe. Questa area di piazza Cavour è considerata "una gemma nascosta" perché è un luogo al centro della città divenuto mercato nel XIX secolo e zona di riferimento per cittadini e turisti. L’evento ‘Square Street Moods’ si terrà dalle 18 alle 24, con musica, moda, spettacolo, cibo e vino.

L’associazione Mercato delle Erbe è nata da quattro giovani imprenditori, con lo scopo di valorizzare quest’area, sostenuti, in questo, da 44 soci che intendono conservare la natura di mercato, ma con l’aggiunta della creazione di una location di aggregazione, trasformandola nel "secondo cuore di Forlì", come lo ha definito Valentina Visani, presidente dell’associazione. La serata sarà condotta da Marco Viroli, con scenografie e allestimenti di Laura Gamberoni, per diffondere bellezza e armonia. Un ruolo importante nella serata sarà occupato soprattutto dalla musica, con i gruppi Montefiori Cocktail e i Pankakes. La Live Band Montefiori Cocktail, formata da Kikko e Kekko Montefiori, è uno dei nomi più importanti della scena della musica lounge.

Hanno inciso 9 album, brani pubblicitari e sigle radio-televisive, sono presenti in moltissime compilations e hanno riportato la più frizzante e contagiosa cocktail music italiana in concerti di tutto il mondo. I Pankakes fanno parte di un progetto nato nel 2022 da Michele Guidotti e Federico Torelli. Il progetto intende unire le forze di due artisti con visioni artistiche all’apparenza contrapposte ma con l’obiettivo di trasmettere, con la musica, emozioni e coinvolgimento delle persone. Nella serata non mancherà una sfilata di moda con la regia di Claudia De Matteis e una cena parterre con prodotti del Mercato delle Erbe. Parte del ricavato verrà devoluto agli enti benefici Aido (Associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule), Ammp (Associazione per la ricerca di malattie polmonari rare). Ingresso libero. Per info: 3315800145 Rosanna Ricci