La nuova vita di Fabio Elleri, dai microchip all’uva: il mio vino a Formentera

Forlì, 21 settembre 2025 – A Formentera il suo vino si chiama ‘Brisa del mar’ (letteralmente, ‘brezza marina’), ma il ‘mar’ cui l’etichetta fa riferimento non è certo quello iberico – la parte di Mediterraneo che bagna, appunto, l’arcipelago delle Baleari – ma il nostro Adriatico. Già, perché il produttore di questo bianco fermo, fresco, composto al 70% da malvasia e al 30% da trebbiano, si chiama Fabio ‘Spok’ Elleri ed è un viticoltore di Rio dei Cozzi, a Castrocaro Terme e Terra del Sole, con una passione per i vitigni autoctoni e ‘dimenticati’.

Elleri, com’è approdato, con le sue bottiglie, nel paradiso delle Baleari?

“Grazie a un conterraneo, il forlivese Enrico Fantini, che a Formentera gestisce il chiringuito ‘Amar’. Ci siamo conosciuti l’anno scorso a un evento qui in Romagna, ‘Cesena in bolla’, ed è stato lui stesso a cercarmi prima di inaugurare il locale. Aveva assaggiato il mio vino ‘Montone’ e voleva inserirlo nella carta dei vini”.

Ribattezzandolo, però, con la denominazione ‘Brisa del mar’.

“L’idea di Fantini era coniugare, idealmente, l’anima isolana e quella romagnola. L’operazione è riuscita, evidentemente, perché le cento bottiglie che aveva messo ‘in prova’ sono andate subito esaurite. Non solo ha rinnovato l’ordine, ma ha aggiunto alla carta altre due mie etichette, ‘Sbrok’ (un rosato frizzante da uve Sangiovese) e ‘Calanco’ (un bianco fermo, da uve Albana)”.

Nel suo passato, invece, c’è un altro arcipelago spagnolo, quello delle isole Canarie.

“Ci ho vissuto per qualche anno, dopo essermi ripreso dall’incidente in moto che, nel 2011 – avevo 25 anni – mi ha portato quasi alla morte. All’epoca lavoravo come informatico in una multinazionale, ma l’incidente è stato come un reset della mia vita precedente. Da quel giorno è cambiato tutto”.

Com’è balzato dai microchip ai grappoli d’uva?

“Già l’esperienza alle Canarie aveva fatto nascere, dentro di me, il desiderio di tornare alla natura, di vivere all’aria aperta. Al mio rientro in Italia, ho lavorato per un po’ nell’azienda agricola di un amico, quindi ho avuto l’opportunità di investire i miei risparmi nell’acquisto di un podere di 12 ettari sulle prime colline forlivesi, in località Rio dei Cozzi”.

Quattro ettari di vigna e otto di bosco, nella zona del ‘Sasso Spungone’.

“Oltre a essere un territorio eccellente per la produzione di vini, è un luogo di una bellezza mozzafiato. Ci sono così affezionato da avergli dedicato anche una mia etichetta di Sangiovese riserva, lo ‘Spungò’”.

Com’è andata la vendemmia?

“Non ho ancora i numeri definitivi, ma mi sento di tracciare un bilancio positivo. L’inverno molto piovoso e l’estate secca, almeno nella prima parte di stagione, hanno giovato alla maturazione. Il cambiamento climatico, però, c’è e si sente: anche quest’anno, l’inizio della vendemmia è stato anticipato di circa una settimana rispetto alla scorsa annata”.

Il settore del vino deve far fronte – lo dicono i dati Oiv (Organizzazione internazionale del vino) – a un calo di consumi senza precedenti nel mondo. Tra le cause, la spinta salutista, l’incertezza legata ai dazi e il crescente successo dei vini dealcolati.

“Come piccolo produttore di vini naturali (senza aggiunta di additivi), ho sempre dato più importanza alla qualità anziché alla quantità, dunque le correnti salutiste mi preoccupano relativamente. Quanto ai vini dealcolati, sono dell’idea che, se il mercato va in questa direzione, occorre ascoltarlo, non demonizzarlo. Sulla qualità e sul gusto di queste formule ho ancora molte riserve, ma non è detto che, in futuro, non possano migliorare”.