Nuove aree verdi? Meglio curare quelle esistenti

Dopo aver letto l’artico pubblicato sul Carlino in data sabato 15 luglio relativo alla decisione del Comune di Forli (e più precisamente dell’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta) di realizzare nell’area adiacente l’Antica Pieve un boschetto urbano, nonchè un centro sportivo con sgambatoio, mi associo alle perplessità della coordinatrice del Quartiere: nel nostro Comune occorrerebbe piuttosto far funzionare le aree sportive esistenti (si veda Villafranca) e manutentare e portare a termine quelle già preventivate.

Per esempio, nel quartiere di San Martino in Strada in via Mazzatinti sono iniziati i lavori per la realizzazione del cosiddetto ‘ciclodromo’ che dovevano terminare entro il 2022: lavori poi sospesi a metà dell’opera senza che sia stata diffusa nessuna notizia in merito al completamento. Inoltre penso alle due aree verdi adiacenti a urbanizzazioni: dovevano essere piantumate per il progetto che punta sulla mitigazione del clima, ma non si riescono a realizzare per mancano di piante. Per non parlare del Ronco Lido, un mega progetto di centro sportivo che, secondo quanto annunciato, darà a Forlì una marcia in più. Ma a mettere tanta carne al fuoco si rischia di bruciarla.

Daniela Cortesi