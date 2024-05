Nuove frontiere dei trasporti. Piolanti apre il Centro usato. Ed ecco i primi camion elettrici

Il gruppo Piolanti, da più di 40 anni sul mercato dei veicoli industriali, inaugura questa mattina alle ore 9.30 il ‘Centro usato’. Il taglio del nastro della nuova struttura, che sorge di fronte alla sede principale di via Martoni a Forlì, avverrà alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e del vescovo Livio Corazza. Una giornata di festa fino alle 16, con un’attività inedita: guidare sulle strade della città un camion totalmente elettrico.

L’azienda si appresta quindi a raggiungere un nuovo traguardo dopo anni di espansione, con una struttura interamente dedicata al mondo dei veicoli usati: industriali, ma anche commerciali leggeri e autovetture. "Il gruppo è una realtà leader nel settore con mezzi per i settori cava/cantiere, dell’edilizia e del trasporto su strada – spiegano Angelo e Giacomo –, nata dalla volontà del suo fondatore, nostro padre Livio Piolanti, oggi presidente". I figli hanno raccolto il testimone, proseguendo la tradizione di famiglia e guidando l’azienda verso una costante crescita. "Il nostro sviluppo non ha riguardato solo i risultati economici e l’estensione delle aree geografiche che ci vedono concessionari, in esclusiva, di brand importanti, tra cui Mercedes-Benz, Cifa, Jcb, Astra – spiega Angelo Piolanti – ma anche altri ambiti che non sono per noi ‘storici’. Penso al marchio Foton per i veicoli industriali leggeri 100% elettrici, al noleggio e vendita della auto usate, al brand Massey Ferguson di cui siamo diventati recentemente dealer per i trattori agricoli".

Ma proprio nel settore elettrico, l’azienda sta vivendo un cambio epocale: dai camion per trasporto e distribuzione ai furgoni per trasporto merci o passeggeri, dalle betoniere per il cantiere fino agli escavatori. "Il nostro punto di forza è quello di aver mantenuto un’impronta familiare nel business – afferma Giacomo Piolanti – e questo ci aiuta a rimanere sintonizzati sui bisogni dei clienti che fanno affidamento su di noi per mandare avanti la loro attività, fatta di scadenze, impegni continui e anche di penali quando non si rispettano le tempistiche".

Nella giornata odierna sarà possibile visitare la struttura e la selezione dei mezzi a disposizione, con offerta di gadget agli ospiti e assaggiare, grazie alla presenza di food truck in stile vintage, hamburger gourmet, street food, birra artigianale alla spina e gelati. E inoltre guidare in prima persona e provare su strada il nuovo camion 100% elettrico Mercedes-Benz, l’e-Actros, nella sua versione ‘city truck’.

Gianni Bonali