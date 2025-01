Nuove modalità di accesso allo Spazio Giovani. Numero telefonico attivo dal lunedì al sabato

Definite nuove modalità di accesso allo Spazio Giovani di Forlì, come precisa una nota stampa dell’Ausl Romagna. Nello specifico si informano i cittadini che il nuovo numero telefonico per contattare lo Spazio Giovani locale, che si trova in via Giorgina Saffi, è il seguente: 0543/733146. Il numero, precisa l’azienda sanitaria, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 16, e il sabato mattina dalle ore 7.45 alle 9.15. Per urgenze, nel caso le ostetriche dello Spazio Giovani non fossero presenti, sarà possibile recarsi presso

il Consultorio Familiare in via Colombo 11, primo piano.