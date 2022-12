"Nuove nomine ad Alea in tempi rapidi"

di Matteo Bondi

Con le dimissioni dei consiglieri Daniele Carloni ed Enrico Pieri, giunte nei giorni scorsi poco prima di Natale, si rende ora necessario per Alea Ambiente procedere speditamente alla nomina dei due componenti da affiancare alla presidente Simona Buda, che è rimasta sola al comando dell’azienda che si occupa della racolta e gestione dei rifiuti per Forlì e per 12 Comuni del comprensorio. Carloni e Pieri erano al secondo mandato amministrativo (il primo aveva preceduto Buda nel ruolo di presidente) e sarebbero rimasti in carica fino al 2025. La motivazione per entrambi è stata quella dei motivi personali.

Presidente Buda, nei giorni scorsi si parlava di un eventuale aumento delle tariffe, aumento poi non avveratosi. Le dimissioni dei due consiglieri sono legate per caso anche a questo mancato adeguamento delle tariffe all’aumento dei costi?

"Carloni e Pieri hanno condiviso tutto il percorso di nascita e crescita di Alea. Si sono impegnati sin dal primo giorno e, posso confermare, fino all’ultimo. Il fatto è che questa carica, che vorrei ricordare è praticamente volontaria, considerando che il gettone di presenza basta tra si e no a pagare l’assicurazione, è molto impegnativa, specialmente per persone che ci credono e si spendono come sono sicuramente Carloni e Pieri. Va ricordato che da quando il direttore generale Di Giovanni ha rassegnato le dimissioni, il consiglio di amministrazione ha gestito anche l’aspetto manageriale dell’azienda, il che significa essere presenti tutto il giorno tutti i giorni. Entrambi hanno anche le loro attività da portare avanti. Direi che questo gruppo più di così non poteva fare".

Questo significa che anche lei si sente ‘arrivata’?

"Io ci sono da meno tempo e ho ancora molto da poter dare. In più voglio dare un segno di continuità anche in vista dei traguardi futuri".

Quali progetti sono in vista?

"A dir la verità tanti, ma se ne parlerà non appena il consiglio di amministrazione sarà al completo e quando avremo anche un nuovo direttore generale".

Che tempi ci sono per la nomina del nuovo direttore generale?

"La prima selezione è terminata e siamo anche molto soddisfatti del fatto che ci siano tante candidature autorevoli. Questa volta molti candidati sono anche della regione e questo per noi potrebbe essere un bene".

Quali i tempi invece per la nomina dei due nuovi consiglieri?

"Ho chiesto che i tempi siano rapidi, ma senza dover buttare su i primi due nomi che capitano. Spero e credo che si possa chiudere entro la metà di gennaio, al massimo per il 20".

Tornando alle tariffe, non aumenteranno quindi. Non si rischia di non avere soldi poi per eventuali investimenti?

"Credo sia una bella vittoria di tutto il gruppo il non aumento delle tariffe per il secondo anno consecutivo. Certo è aumentato tutto, ma con oculatezza riusciamo a farlo. Spero anche che per il 2024 si possa continuare a non aumentare i costi per gli utenti".