Nuove nomine ai vertici del management di Unieuro

Unieuro fa nuovi passi per accompagnare l’azienda nel gruppo francese Fnac Darty: in questo contesto Luigi La Vista assume la carica di Chief Services & Operations Officer, con la responsabilità dei Servizi di Unieuro, ambito sempre più strategico per l’azienda, e della gestione dell’intera logistica. Parallelamente, Luigi Fusco assume la carica di Chief Retail Officer. Nel suo nuovo ruolo avrà la responsabilità della Rete vendita diretta e indiretta, B2B trade, security. Il gruppo, inoltre, ha appena inaugurato il nuovo hub logistico da 50.000 metri quadrati a Colleferro (Roma). Il centro di distribuzione, rafforza l’architettura logistica dell’azienda creando un sistema a due hub omnicanale: Piacenza per il Nord Italia e Colleferro per il Centro-Sud, a cui si aggiungono il regional hub di Carini (Palermo) per la Sicilia.