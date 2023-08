Nuove sfide per la musica classica Il violoncello di De Sena si apre al rap

Questa sera, alla Fabbrica delle Candele, si rinnova l’appuntamento con Forlì Grande Musica, la rassegna musicale all’interno dell’Emilia-Romagna Festival (Erf). Il Festival, che dal 1998 anima luoghi e spazi della regione tramite concerti itineranti, conclude con Simone de Sena, Whitenoise28 e Esdì la programmazione estiva forlivese. ’Cronache del dono e delle maledizione’ è un progetto che unisce musica, letteratura, poesia e cinema. Si passa dalle più belle musiche per violoncello solo composte da autori contemporanei come Giovanni Sollima, John Zorn e Mark Summer, a suoni elettronici del producer emergente Whitenoise28; dalle liriche del rapper romano Esdì, alle citazioni all’Inferno di Dante. La musica sarà accompagnata dalla storia scritta e interpretata proprio da Esdì, che racconta gli ultimi momenti di vita di un serial killer sociopatico.

Il personaggio è ispirato a uno dei protagonisti della filmografia di Lars Von Trier. Simone De Sena ha collaborato con l’Orchestra Cherubini di Riccardo Muti come primo violoncello. Dal 2020 fa parte del gruppo d’archi ’I Solisti Aquilani’, con i quali suona in tutto il mondo. Si è esibito nei più importanti festival e teatri del globo. A soli 24 anni è diventato docente di violoncello e musica da camera presso il Conservatorio Nazionale di Gerusalemme.

’Cronache del dono e della maledizione’ (2022) è il titolo del suo primo concept album per violoncello solo. Il disco contiene musica classica, rap ed elettronica. Esdì (Enrico Loprevite), rapper romano trentaduenne, è stato uno punto di riferimento dell’underground della città. Col suo gruppo ’The Movement’ si è esibito con diversi artisti italiani e non, collaborando in vari progetti discografici. È anche uno dei fondatori di Promu, società di produzione discografica e management.

Whitenoise28 (Ruggero Misasi) è un producer romano che ha lavorato con i più grandi esponenti della scena underground della capitale e d’Italia. Le sue produzioni spaziano dal funky alla musica più sperimentale. L’evento di stasera comincerà alle ore 21, alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi 9). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Non è prevista la prenotazione.

Alessandro Mambelli