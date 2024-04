"Nuove strategie nella lotta contro il cancro"

Nicola Normanno è il nuovo direttore scientifico dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. Riferimento internazionale per gli studi sulla medicina di precisione, ha ricoperto l’incarico di direttore del dipartimento di Ricerca Traslazionale dell’Irccs ‘Pascale’ di Napoli e succede al professor Giovanni Martinelli. Il neo direttore ha un curriculum prestigioso con incarichi di rilievo in Italia e negli Usa, sulla diagnostica clinica e della biopsia liquida. Membro di numerose associazioni nazionali e internazionali di ricerca sul cancro è stato presidente della Società Italiana di Cancerologia. È autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste internazionali.

"Un passaggio importante per l’Irst di Meldola – afferma l’assessore alla sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini – che, con la nomina del dottor Normanno, assicura assoluta qualità all’attività dell’istituto, continuando a consolidare il valore della sanità regionale". "La nomina del nuovo direttore scientifico – commenta il dottor Lorenzo Maffioli, direttore generale Irst – rappresenta un ulteriore momento di sviluppo dell’Irst per navigare verso nuove e interessanti strategie terapeutiche nella battaglia quotidiana contro i tumori". Sulla stessa linea la direttrice sanitaria Maria Teresa Montella: "La nomina del dottor Normanno apre nuovi scenari e aprirà nuove linee di ricerca e di crescita dell’istituto. Oggi è impensabile lavorare per silos separati tra ricercatori, medici e professionisti: occorre creare le condizioni organizzative affinché patologi, oncologi, farmacisti, biologi molecolari, ematologi analizzino i dati per individuare cluster di popolazione che possono beneficiare di terapie innovative".

"Metterò a disposizione dell’Irst tutte le mie conoscenze e competenze – aggiunge Normanno – per favorire lo sviluppo di un centro di eccellenza per l’oncologia di precisione, che possa essere un punto di riferimento per la ricerca e l’assistenza a livello regionale, nazionale e internazionale".

Giovanni Martinelli, giunto ai saluti, esprime "profonda gratitudine verso tutte le professioniste e professionisti che hanno creduto in questo meraviglioso percorso e che oggi ho il privilegio di poter chiamare amiche e amici. Volontari, ricercatori, medici, tecnici, infermieri, da tutti ho visto sempre la massima dedizione verso l’Irst ma, soprattutto, verso i nostri pazienti". Gli obiettivi del suo mandato, dice, "sono raggiunti: connotarci come centro per la medicina di precisione; potenziare teranostica e sviluppo di radiofarmaci; incrementare l’internazionalizzazione dell’Istituto e i finanziamenti da bandi europei; promuovere la formazione di giovani professionisti".

Oscar Bandini