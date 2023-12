Nuovi appuntamenti tra jazz e corsi di storytelling digitale

Torna il pubblico alla Fabbrica delle Candele con due nuove iniziative. Dai concerti di musica jazz a un innovativo corso di digital storytelling, novità promosse rispettivamente da No.Vi Art e dall’associazione ’Di scena in scena’, con il supporto dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune. ’Dai giovani per i giovani’, questo lo slogan del progetto della No.Vi Art, associazione che promuove iniziative legate al mondo musicale. Al centro del tema il settore della musica jazz e d’improvvisazione, per coinvolgere i nuovi pubblici giovani e giovanissimi verso un mondo spesso poco trattato nei licei musicali.

"L’idea del jazz non è stata sempre nelle corde di No.Vi Art – sottolinea Thomas Rubuli – negli ultimi anni si è accentuata questa componente dopo aver dato già ampio spazio alla musica popolare. Da due anni viene proposto ed apprezzato il laboratorio di jazz grazie a personalità che coinvolgono pienamente i ragazzi e il pubblico. La masterclass musicale che verrà messa in piedi rientra nello scopo di avvicinare i giovani alla musica, far incontrare interessi ed elementi diversi fini alla realizzazione di spettacoli". Nel corso dei vari eventi di jazz saranno presenti anche importanti personalità del settore, come il maestro Giuseppe Zanca che ha sottolineato l’obiettivo principale dell’iniziativa, ossia "rendere il jazz una musica meno d’elite, unire i progetti delle scuole ai nostri per remare nella stessa direzione e creare gruppi che prima non avevano possibilità di incontrarsi". La No.Vi Art sarà infatti supportata anche dall’associazione ’Forlì che suona’, che coinvolge diverse scuole del territorio. L’evento inaugurale è previsto per il 7 dicembre, nella location della Fabbrica delle Candele in Viale Salinatore, l’ingresso sarà gratuito.

La seconda proposta che verrà messa in atto sarà il corso di storytelling digitale. Il programma prevede diversi appuntamenti riguardanti le nuove tecnologie della comunicazione creativa, come il podcast. "Il digital storytelling nasce proprio dalla disponibilità enorme delle tecnologie avanzate fin dalle scuole medie. – spiega Andrea Petrini, presidente dell’associazione ’Di Scena in scena’ – Sono previsti dieci incontri in cui l’obiettivo comune è la realizzazione di un film prodotto dai partecipanti. Creare immagini, video, suoni e doppiaggi utilizzando tutti i software online gratuiti fruibili a tutti". La presentazione del corso e del programma anche per il prossimo anno è prevista per giorno 11 dicembre, sempre alla Fabbrica delle Candele.

Sergio Tomaselli