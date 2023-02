Nuovi cantieri alla ’Drudi’: ora si opera sulla facciata ovest

Sono iniziati lunedì scorso i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della facciata del lato ovest del ‘Corpo D’ dell’edificio sede dell’Istituzione ai Servizi Sociali ‘Davide Drudi’ ubicata nel rione Dozza a fianco della strada provinciale 4 del Bidente. I lavori costituiscono l’ultimo di sei lotti di un intervento di adeguamento generale dell’edificio che furono iniziati con la precedente amministrazione comunale e che, ora, verranno portati a termine. Il valore compelssivo di tutti gli interventi ammonta a 400.000 euro che sono stati finanziati al 70% dal Servizio strutture e tecnologie in ambito sanitario, socio sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna e per la restante parte dallo stesso Comune di Meldola.

Questo ultimo lotto di lavori avrà un costo complessivo di 86.000 euro e, in particolare, prevede interventi su una porzione della facciata dell’edificio (ovvero quella prospiciente il ‘Giardino delle stagioni’) che necessita da tempo di diverse manutenzioni straordinarie e, nello specifico, della messa in sicurezza delle logge esterne, dei terrazzi e anche delle murature verticali.

"Siamo particolarmente soddisfatti dell’avvio di questi ulteriori lavori alla ‘Drudi’ – commentano congiuntamente il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini (foto) –, anche perché si tratta di un’istituzione locale che rappresenta per tutta la nostra comunità un importante luogo di assistenza da salvaguardare".

o. b.