Nuovi consiglieri regionali del Forlivese si insediano nell'assemblea legislativa

Erano emozionati i tre nuovi consiglieri regionali del Forlivese alla loro prima seduta, quella di insediamento, dell’assemblea legislativa. Due di maggioranza, i dem Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi, e uno di opposizione, Luca Pestelli di Fratelli d’Italia. Della pattuglia provinciale fa parte anche Francesca Lucchi sempre per il Pd, che d’altronde, sui 50 seggi disponibili ne occupa 27 a seguito delle elezioni tenutesi lo scorso novembre.

Come succede nei primi giorni di scuola, "ci si è seduti vicini e un po’ dove volevamo" affermano Valbonesi e Ancarani, "anche con gli altri romagnoli". Naturalmente Pestelli ha preso posto nei banchi riservati all’opposizione "in un gruppo che conta 11 consiglieri, a fronte dei 3 di cinque anni fa", sottolinea il 38enne forlivese, che di quel gruppo è il più giovane. "Forse anche per questo, per dare forza al cambiamento – spiega – sono stato nominato come consigliere segretario dell’ufficio di presidenza".

La seduta di ieri ha visto infatti eleggere il presidente e i consiglieri che lo coadiuveranno nel lavoro d’aula. Tutti voti all’unanimità. "Il nuovo presidente del consiglio regionale, Maurizio Fabbri, come me è stato un sindaco di montagna – ricorda un entusiasta Valbonesi –, lui di Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna. È un segno di attenzione anche a quei territori montani e interni di cui vogliamo portare le istanze".

Alla seduta era presente molto pubblico, "cosa che ha aumentato l’emozione", rimarca Ancarani. Due ore di votazioni per definire tutti i ruoli e poi il saluto del presidente Michele de Pascale, che sedeva da solo nei banchi della giunta: gli assessori entreranno in carica ufficialmente alla prossima seduta che dovrebbe tenersi al rientro dal periodo natalizio. "La prossima settimana – conferma Pestelli, già calato nel suo nuovo ruolo – l’ufficio di presidenza è convocato proprio per definire la data. Quel giorno ci sarà il discorso programmatico di mandato del presidente e l’insediamento della giunta".

Oltre all’emozione, l’altro sentimento che serpeggiava tra i consiglieri era quello della responsabilità. "Per i tanti cittadini che ci hanno votato – hanno ricordato sia Ancarani che Valbonesi – e per un territorio che abbiamo ascoltato in questi mesi e le cui istanze porteremo avanti in Regione. Continuando anche nell’ascolto per tutti i prossimi 5 anni". E se, da una parte, c’è la responsabilità di guidare le politiche regionali, dall’altra c’è "quella di continuare a portare avanti i temi emersi nella campagna elettorale – sottolinea Pestelli – per il bene del nostro territorio".

Come nel primo giorno di una nuova scuola, si conoscono anche i compagni, "con tanti occhi un po’ spaesati come dovevano essere i nostri". Nei banchi dei consiglieri sedevano anche coloro che sono già stati indicati come assessori, mentre Gessica Allegni, che non era candidata, era tra il pubblico. Poi, subito dopo la seduta dell’assemblea, si è tenuto il suo primo incontro di giunta.