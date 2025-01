Nuovi eventi attorno ai due fuochi di Natale e mostra dei presepi a Palazzo pretorio

Archiviato il Capodanno, ai due fuochi di Natale di Castrocaro Terme e Terra del Sole non si esauriscono gli appuntamenti conviviali davanti alla fiamme tremule. Questa sera in piazza del Buonincontro nella città termale il Gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’ accoglierà allegramente grandi e piccoli; alle 17 questi ultimi potranno ascoltare le letture curate dai volontari di Nati per leggere e fare merenda con pane e nutella; in serata spazio e ‘ruote attorno al fuoco’ con ospiti i cicloamatori, che avranno l’opportunità di ricaricare le batterie dopo le fatiche con un piatto di stufato con fagioli, cotiche e polenta. Bimbi protagonisti anche domani alle 15.30 con L’albero di fata di Fadiola Golloberda e la canonica merenda, mentre per cena andrà in scena ‘brace e risate’.

Veglia intorno al ciocco anche a Terra del Sole con vin brulè per tutti e brace a disposizione per grigliate in compagnia. Prima di dedicarsi a due chiacchiere in amicizia in piazza d’Armi, d’obbligo una tappa alla Rassegna di Presepi, con un centinaio di natività artigianali allestite nel Palazzo pretorio. Giunta alla 37ª edizione, l’esposizione si potrà visitare tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. L’ingresso è a offerta libera. Per tutte le informazioni sulle iniziative del Natale, www.castrocarotermeterradelsole.travel/eventi.

