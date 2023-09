Nuovi giochi in memoria della maestra Sabande

Il Parco Urbano Luciano Lama di Forlimpopoli si è arricchito di tre nuovi giochi: un castello multifunzione, un cesto-altalena e un gioco a molle che trovano ospitalità nell’area Sabande, dal nome di una delle storiche maestre della città. Tutti i giochi sono rigorosamente accessibili e inclusivi, montati sull’apposito tappeto antiurto. "Molti ex alunni della mia mamma – racconta la figlia della maestra, Sandra Versari –, ancora mi fermano per parlare di lei, nonostante abbia smesso di insegnare negli anni ‘90". Sabande Damassa è morta nel 2012 e aveva insegnato a Forlimpopoli dagli anni ‘60 fino alla pensione.

"Questa nuova area – spiegano la sindaca, Milena Garavini, e l’assessora ai servizi sociali, Elisa Bedei – è strutturata per accogliere tutti i bambini, compresi quelli con difficoltà di movimento. È stata finanziata dal Fondo Regionale per l’inclusione a cui si sono aggiunti fondi del Comune di Forlimpopoli per ampliare il parco giochi già esistente e per renderlo adatto a tutte le esigenze. La progettazione risale alla scorsa estate e ha visto la collaborazione attiva di tanti dipendenti e amministratori che, come noi, credono fermamente che una città bella e buona debba essere sempre più a misura di bambino. Di tutti i bambini". L’inaugurazione di questa nuova area, intitolata appunto alla maestra Sabande, avverrà nei prossimi mesi.

"Proprio in memoria di Sabande – concludono sindaca e assessora – abbiamo ricevuto dalla figlia una generosa donazione che ci ha permesso di attivare un fondamentale progetto di assistenza domiciliare per i nostri anziani. Ci sembra giusto che questa generosità sia ricordata con qualcosa di tangibile e imperituro. Cosa c’è di meglio di un’area giochi per celebrare una maestra?".

Matteo Bondi