Nuovi nati da coccolare Pass auto, corsi e kit "Lavoro di squadra: sosteniamo i genitori"

Un impegno congiunto con il progetto ’Nuovi nati e nuovi genitori’ che continua per l’anno 2023, a favore dei genitori che intraprendono l’avventura che porta alla nascita di un figlio. E’ questo il tema dell’incontro di ieri in Municipio tra l’Amministrazione comunale, Forlifarma, Fondazione Angelo Masini, Fmi (Forlì mobilità integrata) e il Centro per le famiglie della Romagna forlivese. Un proverbio africano recita che "per fare un bambino ci vuole un intero villaggio" e così la città mercuriale si mobilita per supportare le coppie che affrontano le dinamiche impegnative, ma piene di momenti di gioia, della nascita e crescita di una nuova vita.

"Un percorso emozionante per i genitori – spiega Barbara Rossi, assessore comunale al welfare – che intendiamo aiutare con una serie di iniziative concrete, grazie ad un lavoro di squadra teso a sostenere la famiglia sia dal punto di vista economico che pratico". L’andamento delle nascite a Forlì disegna un quadro che parla di 758 nuovi cittadini nel 2020, 862 l’anno successivo e 788 nel 2022, con le famiglie che chiedono alle istituzioni di dare risposte ai problemi di gestione che una nuova vita presenta, in tutti i suoi aspetti. "Siamo orgogliosi delle iniziative in essere – spiega Luca Pestelli, amministratore di Forlifarma – con cui supportiamo il percorso di natalità di questa generazione che affronta difficoltà crescenti".

Daniela Gimelli di Forlifarma descrive il kit (dal valore di circa 70 euro) che viene donato ai neogenitori, comprendente creme e cosmesi per la cura dei nuovi forlivesi e per le neomamme. "Quando nasce un bimbo cresce tutta la città – puntualizza – e stiamo lavorando per inserire nuovi sponsor che possano fa crescere la qualità dei prodotti donati ai genitori". Le fa eco Raffaella Alessandrini della Fondazione Masini che contribuisce con il progetto ’Neonote per neonati’, un buono valido per un corso gratuito di 4 incontri "teso a sviluppare i sensi grazie alle canzoni, dedicato a bambini da 1 a 3 anni di età e da 3 a 6 anni per stare insieme e creare armonia e socializzazione grazie alla musica".

"Il progetto ’Forlì pass gravidanza & neogenitorialità’ –spiega, invece, Vincenzo Bongiorno, amministratore di Fmi – è dedicato alle donne in gravidanza (dal 7° mese) e ai genitori con figli fino a 27 mesi e offre un pass gratuito, con due targhe abbinate, per tutta l’area urbana, compresa la Ztl, che si possono ritirare presso gli uffici di via Lombardini, 2. Inoltre prevediamo l’installazione, in primavera, di 13 stalli rosa e l’introduzione in alcuni mezzi di bike sharing di seggiolini per una mobilità sempre più a misura di famiglia".

Vesna Balzani del Centro per le famiglie parla, invece, della guida ’Mille giorni di te…e di noi’ che "offre un servizio, nei primi mille giorni di vita, consulenza familiare, psicologica, legale e informativa". Infine la Giunta comunale ha approvato un progetto di 3,4 milioni, che prevede la realizzazione di un nuovo Centro per le famiglie che sorgerà sulle ceneri del vecchio edificio di viale Bolognesi, 23: il primo obiettivo da rispettare è l’aggiudicazione dell’appalto entro il 31 maggio prossimo, al fine di avviare i lavori entro l’autunno.

Gianni Bonali