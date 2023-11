Nuovi Nati, due anni dopo: "Le famiglie apprezzano"

Il progetto ’Nuovi nati & nuovi genitori’ promosso dall’assessorato al Welfare e politiche per la famiglia del Comune di Forlì – in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, Forlifarma, la Fondazione Angelo Masini e Fmi – compie due anni. In questo lasso di tempo sono stati consegnati oltre 1.100 kit per il benessere e la salute dei più piccoli.

Pensato e condiviso con i servizi socio-sanitari della città per valorizzare le nuove nascite e il ruolo educativo dei genitori, il progetto rappresenta un momento di accoglienza e benvenuto dedicato ai più piccoli e alle famiglie forlivesi interessate da una nuova nascita. "Nel corso di questi due anni – spiega l’assessore Barbara Rossi – abbiamo organizzato 19 appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Ognuno di questi incontri, svoltosi in salone comunale, ha rappresentato un’emozione e un momento di condivisione di vari elementi: accoglienza e saluti di benvenuto, letture informative e cadeaux. Su 1573 ‘nuovi nati’ nel periodo interessato dal progetto, più del 40% delle famiglie forlivesi ha partecipato all’evento di ’benvenuto’ in municipio, venendo a conoscenza delle principali opportunità per la crescita e lo sviluppo del bambino. Particolarmente apprezzata dalle famiglie è stata la consegna di un kit per l’infanzia contenente alcuni prodotti per il benessere e la salute di mamma e bambino: in totale ne abbiamo distribuiti 1102, di cui 618 ritirati in Comune e 484 successivamente in farmacia".

Il prossimo incontro è fissato per sabato 11 novembre alle 10 nel salone comunale.