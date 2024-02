Nuovi orari alla materna: è scontro: "Impatto negativo sulle famiglie"

L’argomento riguarda i genitori e i bambini che frequentano (o frequenteranno) le scuole dell’infanzia comunali, infatti dal prossimo anno il regolamento subirà alcune modifiche che riguarderanno le fasce orarie per il ritiro pomeridiano dei bambini: se fino ad ora era possibile passare a scuola dalle 16.15 alle 18.30, ora lo si potrà fare dalle 16.15 alle 16.45 e poi di nuovo dalle 17.30 alle 18.30. Le due fasce saranno assegnate ai genitori sulla base dei loro orari lavorativi. In clima elettorale è fisiologico che il tema finisca per sconfinare dal mondo dell’educazione a quello della politica, affrontato dal candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini: "Desta forte preoccupazione e sconcerto la decisione assunta in modo autonomo e unilaterale dall’amministrazione comunale, che senza dubbio impatterà negativamente sulla quotidianità delle famiglie, già impegnate nel difficile compito di conciliare tempi di lavoro e di cura dei propri piccoli". Rinaldini definisce il provvedimento "anacronistico e penalizzante nei confronti di chi svolge attività professionali flessibili". "Il compito delle istituzioni – continua – è valorizzare il ruolo dei servizi educativi che nella nostra città sono stati, sin dalla loro nascita, un laboratorio preso a modello anche a livello nazionale ed europeo. L’investimento fatto negli anni per la formazione del personale ha dato la possibilità di sperimentare metodologie educative innovative e di facilitare la conciliazione dei tempi casa-lavoro, proprio per rispondere alle nuove esigenze della società. Questo è stato possibile grazie al coinvolgimento delle famiglie, dei comitati di gestione delle scuole e della consulta. Un percorso virtuoso iniziato negli anni ’70 e un patrimonio che non possiamo disperdere". Rinaldini conclude auspicando "un ripensamento da parte dell’amministrazione e un confronto partecipativo".

Pronta la risposta dell’assessora ai servizi educativi Paola Casara: "Comprendo e giustifico la profonda inesperienza di Rinaldini su un tema così delicato e complesso che, a Forlì, coinvolge più di 500 bambini. Quando si parla di servizi educativi lo si deve fare con consapevolezza, non ‘per sentito dire’. Diversamente, si rischia di dequalificare la tematica, prestando il fianco a facili strumentalizzazioni". Casara, poi, passa alla replica: "La decisione è figlia di un lungo percorso interlocutorio con le famiglie, gli educatori e la stessa consulta dei genitori. Le nuove modalità, infatti, oltre a essere diffuse in tutta la Regione, sono state discusse già lo scorso anno all’interno del coordinamento e della commissione pedagogica, per poi approdare all’ordine del giorno della consulta dei genitori lo scorso novembre. Non solo, quest’amministrazione ha riconvocato la consulta all’inizio di febbraio e ha previsto un nuovo momento di approfondimento i primi di marzo". L’assessora ribadisce anche le ragioni della scelta che "riguardano le condizioni di sicurezza dei bambini e del personale e la necessità di migliorare l’organizzazione delle attività didattiche pomeridiane. Il servizio pomeridiano nelle scuole dell’infanzia, peraltro, è da sempre legato all’attività lavorativa dei genitori da regolamento approvato in consiglio comunale a decorrere dal 2008 e successive modificazioni e non vi si può accedere se non previa presentazione della documentazione sottoscritta dal datore di lavoro che attesta l’orario lavorativo dei genitori. Non si tratta di una novità, ma di un obbligo di legge". Al termine della sua nota, Casara ufficializza una certa "flessibilità modulata sulle esigenze dei singoli bambini e su quelle delle rispettive famiglie. Forlì – conclude – è da sempre un modello per la comunità educante e un punto di riferimento su scala nazionale. Chi afferma il contrario pecca di una grave superficialità informativa".

Sofia Nardi