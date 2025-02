Nuovi pannelli fotovoltaici in arrivo a Carpinello. Il Pd: "Sbagliato posizionarli nei terreni agricoli"

La società agricola Guidi, con sede a Roncofreddo, nel Cesenate, intende costruire un impianto fotovoltaico su un terreno in via Narsete, a Carpinello, vicino all’autostrada A14. "Questo è il secondo progetto di fotovoltaico, oltre a quello in via Bianco da Durazzo, e non sarà l’ultimo, del quale abbiamo parlato in consiglio comunale in queste settimane – ha detto l’assessore Luca Bartolini –. A fronte di un intervento dell’Europa, c’è un piano strategico nazionale che seguiamo per abbandonare le fonti fossili e passare alle rinnovabili. Da parte nostra diamo un’approvazione in variante. Il nostro parere è uno dei tanti tasselli di un procedimento in capo ad Arpae".

La delibera è stata approvata in consiglio comunale con 18 voti favorevoli e 11 astenuti (la minoranza). L’impianto è composto da 13.716 moduli fotovoltaici da 715 Wp, per una potenza complessiva di 9.806,94 kWp (chilowatt picco) su un terreno agricolo di 8,1 ettari; i pannelli saranno montati su strutture in acciaio zincato a caldo.

Il consigliere del Pd, Federico Morgagni, ha fatto un discorso più complessivo, al di là del singolo caso: "Queste tipologie di intervento, quando insistono su suoli agricoli, portano con sé alcune problematiche, a cominciare proprio dal consumo di suolo. Se devono insistere su suolo agricolo, che almeno siano piccoli impianti". Il rappresentante dem sottolinea "la mancanza di una normativa nazionale chiara. Come visto, gli impianti, entro 300 metri dall’autostrada e 500 metri dalla rete produttiva, si possono fare anche su suolo agricolo, il che è sbagliato. Si tratta di una normativa che ha creato caos".

Serve "una iniziativa politica per fare capire al governo che questa legge non funziona. Al nostro consiglio comunale ‘tocca’ prendere una posizione politica: chiediamo alle autorità competenti di dare un quadro normativo uniforme".

Graziano Rinaldini, altro esponente del Pd, ha chiesto di introdurre "criteri compensativi" a carico del richiedente. Rinaldini chiede anche di pensare, in futuro, all’utilizzo di altre aree dismesse. In via Bianco da Durazzo "c’è un grande terreno, di proprietà della Regione, dove venivano allevati fagiani. Qui potrebbe essere costruita una centrale fotovoltaica". Albert Bentivogli (Lega): "Abbiamo una direttiva europea ben precisa, con obiettivi da raggiungere entro il 2030. Dentro a questa cornice normativa ogni paese cerca di fare il possibile per raggiungere l’obiettivo".