Nuovi poli commerciali "Basta autorizzazioni"

Non s’arresta la polemica sul cantiere che porterà nei pressi del casello autostradale un polo commerciale da 24 mila mq. Dopo la Confcommercio, ora interviene anche Confesercenti che fa appello al sindaco di interrompere il rilascio di autorizzazioni. "La questione riguardante il polo plurifunzionale di Pieveacquedotto, tra tutte, pur con il drammatico impatto che avrà, con le prossime aperture, sulle piccole e medie imprese che rappresentiamo, è la meno indecente da un punto di vista urbanistico, rispetto a quanto si è autorizzato in via Bertini ed ora ci si appresta ad autorizzare lungo la Ravegnana", sostiene il direttore Giancarlo Corzani, che ammette: "Purtroppo, per i commercianti forlivesi, l’area è oggettivamente è lo spazio più idoneo ad ospitare medie e grandi strutture di vendita".

La previsione riguarda negozi di abbigliamento, elettronica, arredamento e bricolage, oltre a ristoranti. "Quello che oggi compete all’amministrazione, è di non continuare a consentire che sotto la sua responsabilità si rilascino permessi di costruire, quindi il rilascio di autorizzazioni commerciali, con pareri favorevoli rilasciati da suoi uffici, fondati esclusivamente su studi sulla mobilità, quindi sui carichi di traffico, a dir poco irricevibili, presentati dai consulenti dei promotori degli interventi. Basterebbe fare come fanno Comuni ben più piccoli di Forlì – prosegue l’associazione – , che a fronte di queste situazioni, si dotano del parere di esperti terzi, in grado di rappresentare analisi d’impatto della mobilità davvero a tutela della comunità cittadina e quindi in grado di evidenziare se e con quale infrastrutturazioni potrebbero essere effettivamente realizzabili e compatibili".

Mentre la Confcommercio puntava il dito esclusivamente sulle responsabilità delle passate giunte comunali, la Confesercenti avverte: "Al di là dello scempio delle scelte di urbanistica commerciale dalle precedenti amministrazioni, ora la responsabilità di continuare a conformarsi oppure no al sistema consolidato di rilascio delle autorizzazioni, è una decisione esattamente riconducibile a quest’amministrazione. Argomenti che abbiamo già esposto quando reggemmo l’urto delle polemiche sia sulla vicenda Esselunga, sia quella relativa al resto delle assurde previsioni nell’area di via Bertini".