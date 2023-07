Nuovi Pronto soccorso: "Rebus sede e medici E poi chi decide dove bisogna curarsi?"

È densa di punti interrogativi la riorganizzazione della rete sanitaria dell’emergenza-urgenza. La macchina è in moto dal 17 luglio, giorno della delibera regionale e ieri è stata al centro della conferenza socio-sanitaria romagnola, incontro fra i vertici di Ausl Romagna e i sindaci. La novità principale riguarda i Cau, cioé i centri di assistenza-urgenza, identificati come i lughi in grado di curare i casi meno gravi e alleggerire i Pronto soccorso dai codici bianchi e verdi.

"In Romagna i Cau, salvo poche eccezioni, garantirebbero una copertura di 12 ore al giorno e non di 24 – denuncia Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega –. A Forlì, Cesena, Rimini, Riccione ma anche Faenza, i centri di assistenza-urgenza lascerebbero scoperta buona parte della giornata. Che senso ha attivare questi centri ponendosi come obiettivo quello di alleggerire il Pronto soccorso se poi non si è in grado di garantirne una copertura adeguata?". Un altro dubbio riguarda il personale. Così come è stato formulato nella bozza – sono poi le Ausl a dover attuare la riorganizzazione – i centri dovrebbero disporre di medici, infermieri e altri operatori sanitari. "La riforma è fumosa su questo fronte. Se c’è una cosa incontestabile è il fatto che non si trovino più medici di medicina generale e medici del pronto soccorso. Se l’idea è quella di utilizzare il personale medico del pronto soccorso, è evidente che il rischio è quello di depotenziare quest’ultimi presidi".

Il progetto della Regione parla di creare equipe medico-infermieristiche, le Uca, che opereranno a domicilio del paziente e di potenziare la telemedicina, con 20mila postazioni informatiche già previste in tutta l’Emilia-Romagna. L’obiettivo è "dare nuove risposte ai nuovi bisogni di cura, fronteggiando al tempo stesso la carenza di personale sanitario e l’incremento della domanda di prestazioni", si legge nel comunicato dell’assessore Raffaele Donini. La Regione lancerà una campagna di comunicazione, anche multimediale, rivolta a tutta la popolazione, con dettagli sulle finalità della riorganizzazione, le caratteristiche della nuova rete, i tempi di attivazione, i casi in cui i cittadini dovranno rivolgersi ai Cau. Le informazioni dovrebbero indicare quali situazioni sanitarie necessitano invece di accesso diretto in Pronto soccorso.

Nel caso di Forlì si pone poi un altro tema importante: dove realizzare il centro per l’assistenza-urgenza? Secondo lo schema della Regione, dovrebbero sorgere in prossimità dei Pronti soccorso, all’interno delle Case di Comunità o in sedi di nuclei di cure primarie. "Nel primo caso, il nostro Pronto soccorso è già al collasso di spazi e l’avvio dei lavori per il suo potenziamento è previsto forse in autunno – conclude Pompignoli –. Non è una soluzione, così come non può esserlo la Casa di Comunità", i cui lavori devono ancora iniziare. Insomma, "dove dovrebbe collocarsi fisicamente il Cau di Forlì?". Sulla capacità di riassorbire i codici bianchi e verdi, Pompignoli avanza altre perplessità: "Il progetto si propone di cambiare la mentalità delle persone dall’oggi al domani, di pretendere che una persona anziana non vada più al Pronto soccorso ma sia in grado, in autonomia, di capire che, per certi traumi, deve recarsi presso il Cau più vicino. Mi sembra una bella favola della buona notte".

In serata, lo stesso Zattini ha riferito l’esito della riunione: "Mi sono astenuto, non ho voluto votare né a favore né contro: credo che ne sappiamo ancora troppo poco". Tra le perplessità, "il personale che sarà impiegato", nonché "il meccanismo che dovrà valutare, magari telefonicamente, se indirizzare i pazienti al Pronto soccorso oppure al Cau". Quanto alla sede fisica del nuovo servizio, "una soluzione si potrebbe trovare".