Nuovi spazi per CavaRei. Disabili, ecco il laboratorio

CavaRei ha aperto le porte del suo nuovo laboratorio dedicato al lavoro per conto terzi in via Po, organizzando un momento di festa e di testimonianze della relazione fruttuosa tra il terzo settore e le aziende.

Il pomeriggio di sabato è stato anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il ‘progetto Via Po’ e per inaugurare il nuovo spazio per l’attività di conto lavorazione.

La cooperativa sociale ha da tanti anni tra le proprie attività di inclusione il lavoro in conto terzi per le aziende. Oltre 110 persone con disabilità, nei sei laboratori diurni, sono impegnate in questa attività.

Le richieste da parte delle aziende sono aumentate, così come sono aumentate le persone con disabilità accolte nei laboratori della cooperativa.

Queste due esigenze hanno spinto CavaRei a cercare nuovi spazi. La scelta si è orientata verso un luogo vicino alla sede centrale di via Bazzoli e rigenerato dopo l’alluvione del 2023, appunto in via Po.

Per far fronte ai lavori di adeguamento e arredamento degli spazi, nel periodo natalizio, CavaRei ha attivato la raccolta fondi ‘Siamo tutti SuperEroi’ che ha portato 125mila euro di erogazioni provenienti da oltre 30 aziende ed enti, oltre a 535 donatori che, insieme alle libere erogazioni, hanno scelto i prodotti natalizi del CavaRei Shop.

Il pomeriggio di sabato ha visto un primo momento dove la presidente Maurizia Squarzi e il team dell’area lavoro di CavaRei hanno incontrato gli imprenditori per raccontare come le aziende possono essere partner degli enti del terzo settore.

Sono intervenuti Mauro Zanetti di Giemme Infissi, Lorenzo Zanotti di Gala Cosmetici e Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative Nazionale che ha sottolineato l’importanza delle aziende per uno sviluppo equo delle comunità.

Tra le istituzioni intervenute, hanno portato il loro saluto Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, gli assessori Angelica Sansavini e Paola Casara per il Comune di Forlì, e i nuovi rappresentanti dei quartieri prossimi a CavaRei.

