Nuovi spazi per creare. Cresce ’The Web Factory’

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre l’inaugurazione del nuovo studio di The Web Factory, giovane agenzia creativa nata a Forlì ormai quasi sei anni fa e molto attiva sul territorio romagnolo. All’evento, nei nuovi spazi aziendali di viale Vittorio Veneto 91 a, hanno partecipato clienti e collaboratori dell’agenzia, ma non è mancata anche la presenza di figure istituzionali cittadine come l’assessore Paola Casara.

"La presentazione del nostro nuovo studio segna per noi l’inizio di una nuova fase che siamo felici di poter condividere con tutti i presenti, che hanno sempre creduto in noi – afferma Lucas Diaz Villamil, ceo di The Web Factory –. Spazi più grandi per noi significano nuovi progetti, nuove collaborazioni e spinte creative, in un’ottica di crescita della quale oggi più che mai stiamo vedendo i risultati concreti". The Web Factory nasce nel 2017 da cinque giovani soci uniti dalla volontà di creare un’agenzia creativa con l’obiettivo di connettere i brand alle persone. Negli anni nuove figure si sono aggiunte al team, che si è specializzato in tre aree di competenza: marketing e comunicazione, development e production. "Credo che il nostro team sia uno dei nostri maggiori punti di forza – continua Lucas Diaz Villamil –, perché composto da personalità e professionalità diverse, tutte giovani, che costantemente si integrano e stimolano a vicenda. E puntiamo sul fatto che il nostro nuovo spazio, che abbiamo chiamato ’space to create’ sia fonte di nuovi stimoli creativi anche grazie alla collaborazione con altri professionisti". Tra le novità che il team di The Web Factory ha presentato a coloro che hanno partecipato all’inaugurazione c’è anche la nascita di Grewby, una società benefit di consulenza rivolta alle organizzazioni no-profit e alle PMI del territorio, creata insieme allo Studio Sacem e a Financial Team.

"Siamo orgogliosi di aver dato vita a un nuovo progetto imprenditoriale insieme a due realtà del territorio che hanno creduto molto in noi e nel nostro apporto professionale, oltre che creativo. È una nuova avventura, ma ha già un obiettivo ben preciso: sostenere la crescita delle aziende del territorio in modo concreto e sostenibile, per poter apportare valore a tutta la comunità". La storia di The Web Factory è quella di un’agenzia creativa che partendo da Forlì sta arrivando a clienti di livello nazionale, dal gruppo Caviro a Diego dalla Palma e Max Mara. Il tutto, senza mai dimenticare le sue radici e i valori che ne hanno ispirato la nascita, sempre ’Digital, young and creative’.