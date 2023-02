Nuovi stanziamenti per altre tre scuole

Nuove risorse dal Pnrr per le scuole del territorio forlivese: sono stati finanziati 3 progetti per un investimento di 2 milioni e 200 mila euro.

Si tratta della ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Girotondo di Meldola per 891 mila euro, della ristrutturazione del polo per l’infanzia De Amicis–Pollicino di Forlimpopoli (900 mila euro) e del miglioramento sismico della scuola primaria Traversari a Portico (430 mila euro).

Dopo la prima tranche di investimenti sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arrivano dunque nuove risorse sull’edilizia scolastica: dal ministero rimessi in circolo 6 milioni di euro per la provincia di Forlì- Cesena.

"Abbiamo aggiornato il piano provinciale di edilizia scolastica, insieme ai comuni, per candidarci a questo canale di finanziamento – dice Enzo Lattuca presidente della provincia – che ha portato più di due milioni di euro alle scuole di Meldola, Forlimpopoli e Portico di Romagna. Risorse che renderanno le scuole più sicure dal punto di vista sismico ed efficienti dal punto di vista energetico. Ci siamo presi l’impegno come provincia di aggiornare il piano ogni sei mesi per essere sempre pronti ad intercettare finanziamenti a favore dei comuni".