Nuovi vertici al debutto. Il rebus del bilancio 2025

Bilanci in sofferenza, un cambio di governance e una nuova potenziale fase di programmazione scientifica: è questo il banco di prova che attende l’Irst di Meldola dopo l’estate. Il nodo più complesso resta quello economico: i conti in rosso sono legati soprattutto alla mancata copertura delle prestazioni erogate ai residenti romagnoli escluse dagli accordi di fornitura con l’Ausl. Soluzioni nell’immediato non se ne vedono: nel 2025 si prevede ancora un passivo e l’Ausl ha chiarito che l’extra versato pochi mesi fa è stato un’eccezione. Per il futuro, si stima di tornare in pareggio con una riorganizzazione.

Il ‘terremoto’ ha portato all’avvicendamento dei vertici a partire dal presidente Fabrizio Miserocchi, sostituito da Luca Zambianchi, medico e già consigliere su incarico della Fondazione Carisp. A luglio è stata nominata la nuova direttrice generale Cristina Marchesi, subentrata a Lorenzo Maffioli. Nel consiglio direttivo è entrato anche Paolo Lucchi, ex sindaco di Cesena e attuale presidente di Legacoop Romagna, in rappresentanza dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Il responsabile scientifico Nicola Normanno è chiamato a presentare una relazione sulle attività svolte finora: un documento che potrebbe determinare anche il suo futuro.

Intanto, è arrivata dal Ministero della Salute la conferma dell’attestazione di Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico): questo consolida il ruolo nazionale dell’Irst e, secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Michele de Pascale in un’intervista al Carlino, in futuro dovrà essere esteso a tutta la rete oncologica degli ospedali romagnoli.