Nuovi voli al Ridolfi. Al via Mykonos e Atene. E alcune tratte estive proseguono in inverno

Al Ridolfi arrivano due nuove rotte che vanno a inserirsi in una serie di cambiamenti che riguardano la programmazione estiva: si tratta di Atene e Mykonos, entrambe proposte dal network GoToFly. Cresce, così, l’offerta delle destinazioni greche raggiungibili dalla Romagna che, fino ad ora, erano: Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos. Mykonos, isola dell’Egeo collocata nella sua parte più centrale è meta di turisti che provengono da tutto il mondo attratti dalle bellezze naturalistiche e dalla movida notturna, mentre Atene, capitale del Paese è culla di un’antica civiltà e ancora oggi ricca di testimonianze archeologiche di valore inestimabile e di luoghi simbolo, come l’Acropoli con il suo Partenone.

Sia Atene che Mykonos, come tutte le altre rotte estive, saranno operate con aeromobile della classe Boeing 737-400 e sono già disponibili sul sito www.goto-fly.it: la prima nel periodo 6 luglio-14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato; la seconda nel periodo 24 luglio-4 settembre, con volo diretto il mercoledì. Per quanto riguarda Atene, però, la tratta non si limiterà al periodo estivo, ma proseguirà anche nella Winter season con voli fino a marzo 2025 ogni lunedì e venerdì.

Per due rotte che arrivano, due se ne vanno, infatti, non saranno più operate le tratte verso Tirana, in Albania e verso Pantelleria. Tra le novità del calendario estivo c’è l’introduzione di una giornata, il mercoledì, per Karpathos, a partire dal 24 luglio: fino ad ora la sua giornata era il venerdì fino al 4 settembre (il volo termina il 13 settembre). Non solo, infatti anche Trapani verrà garantita anche nei mesi invernali, dato che dal 20 settembre sono previsti due voli il lunedì e il venerdì, fino al 28 marzo 2025 (dal 15 giugno al 14 settembre, invece, si viaggerà il sabato). Stesso discorso per Catania la cui programmazione andrà avanti fino a marzo del prossimo anno sempre il lunedì e il venerdì. Il piano sembra andare nella direzione di puntare anche sui mesi meno votati al turismo che fino ad oggi erano stati meno coperti dallo scalo forlivese.

Restano, oltre alle mete greche, anche Lampedusa, Olbia e Cagliari. "Le ore volo inizialmente programmate per coprire la Forlì-Tirana-Forlì e la Forlì-Pantelleria-Forlì vengono impiegate – dichiara il direttore generale e accountable manager di F.A., Andrea Stefano Gilardi – nel rafforzamento di destinazioni sulle quali la domanda di posti aerei è molto cresciuta nel corso degli ultimi mesi, a iniziare da Lampedusa, Catania e Trapani: quest’ultimi due con prosecuzione prevista fino a marzo 2025. Introduciamo due rotte di prestigio e dal forte appeal sul mercato; Atene, un hub di rilevanza internazionale, e Mykonos, in ragione delle mutate esigenze del network. Ciò consentirà una migliore corrispondenza sotto il profilo delle richieste e delle finalità, più in linea con i nostri obiettivi di rete vendita. Anche per Atene la programmazione proseguirà fino a tutto marzo 2025".

