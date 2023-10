Nuovo acquedotto, stasera i lavori

Oggi dalle 23 in poi fino a fine intervento Hera eseguirà il collegamento del nuovo acquedotto. Il cantiere ha comportato un investimento complessivo pari a 70 mila euro. L’intervento sarà effettuato sulla Tredoziese (strada provinciale 20), tra i civici 11 e 13, dove l’alluvione ha fatto crollare un ponte di ferro, sostituito poi da un guado in cemento. Le squadre di Hera collegheranno il nuovo acquedotto, che sostituirà la condotta provvisoria, affiancata al ponte divelto dall’alluvione di maggio. Per eseguire i collegamenti della nuova rete, che assicura l’alimentazione al serbatoio principale di Modigliana, sarà interrotta la fornitura a tutto il capoluogo dalle 23 alle 6. "Potranno verificarsi irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua come abbassamento della pressione o alterazione del colore, però – assicura Hera – resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico". Le utenze interessate saranno avvertite col servizio di avviso gratuito tramite sms. Il servizio è fornito su richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo su gruppohera.itassistenzacasaavviso-di-interruzione-servizio.

Giancarlo Aulizio