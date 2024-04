Nuovo arrivo al Saffi. Una misteriosa storia vera

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In sala arriva Cattiverie a domicilio. Il film diretto da Thea Sharrock, si svolge nel 1922 ed è ambientato a Littlehampton, un paesino sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Qui, da un giorno all’altro e senza particolare motivo, le abitanti si ritrovano a ricevere lettere scandalose e oscene. In breve tempo si diffonde nella comunità la voce secondo la quale dietro la misteriosa identità del mittente possa celarsi l’intraprendente e single Rose Gooding (Jessie Buckley). La vicina di casa della donna, Edith Swan (Olivia Colman), profondamente conservatrice, organizza una protesta che crea scandalo a livello nazionale. A causa delle accuse, però, Rose rischia di perdere la custodia di sua figlia, ma prima che ciò possa accadere un gruppo di donne, guidate dalla poliziotta Gladys Moss (Anjana Vasan), si propone di investigare per risolvere il mistero. Il film trae ispirazione da una storia vera avvenuta negli anni Venti del Novecento in una cittadina costiera dell’Inghilterra.

Rimane in programmazione Gloria!, diretto da Margherita Vicario. L’azione è ambientata a Venezia alla fine del Settecento e siamo in un collegio femminile e Teresa è una ragazza che ha un grande talento visionario. Insieme a un gruppo di musiciste, crea una musica che scavalca i secoli: ribelle, leggera e moderna, la musica di questo straordinario gruppo è pop. Gloria! segna l’esordio alla regia dell’attrice e cantautrice Margherita Vicario, la quale ha firmato la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli, come ha anche lavorato alla colonna sonora insieme a Davide Pavanello. La storia del film nasce dall’esigenza della neo regista di raccontare un tema ben preciso: la vita delle donne musiciste vissute a cavallo tra il Cinquecento e il Settecento negli orfanotrofi in Italia (è risaputo per esempio che Antonio Vivaldi avesse molte collaboratrici di questo tipo). Le riprese del film hanno avuto luogo in diverse location tra il Friuli-Venezia Giulia e il Canton Ticino. Teresa, la protagonista, è interpretata da Galatea Bellugi, giovane attrice francese. Il resto del cast include Veronica Lucchesi, ossia la cantante del duo musicale La Rappresentante di Lista, che si è calata nei panni di Bettina. I ruoli maschili principali sono interpretati da noti comici nostrani: Paolo Rossi è Perlina, Natalino Balasso è il governatore, mentre il cantante Elio è Romeo. L’opera è stata presentata al Festival di Berlino 2024, in concorso per l’Orso d’oro e la migliore opera prima. Nel cast sono presenti Elio di Elio e le storie tese, e Veronica Lucchesi cantate del duo La rappresentante di Lista.