Nuovo carcere, la svolta "Subito la verifica di finanziamenti e stato dell’opera": Fd’I accelera

di Ettore Morini

"Ci sono diverse verifiche da fare, a partire dai fondi a suo tempo stanziati, ma la sentenza del Consiglio di Stato che sblocca le opere del nuovo carcere di Forlì è davvero una bella notizia per la città": lo ha detto ieri Alice Buonguerrieri, la deputata di Fratelli d’Italia che ricopre anche il ruolo di coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, partito di cui è fra i massimi esponenti il viceministro a infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami; lui, dal ministero, ha dato la notizia sabato al sindaco Gian Luca Zattini.

Una notizia importantissima anche perché "da questo intervento – specifica Buonguerrieri – possono arrivare due importanti risposte per la città: appunto la realizzazione finalmente della nuova struttura carceraria e la possibilità di ripensare all’utilizzo della rocca di Caterina Sforza".

La situazione, in stallo dal 2019 quando il contezioso fra ditte sull’appalto aveva di nuovo stoppato tutto, era diventata ormai surreale. "Stavamo attendendo e monitorando da tempo il deposito della sentenza del Consiglio di Stato – aggiunge la deputata – e non appena appresa la notizia assieme al viceministro Bignami l’abbiamo appunto condivisa col sindaco Zattini: finalmente i lavori potranno ripartire. Certo il tempo trascorso non è esente da conseguenze, andranno riverificati i fondi ai tempi stanziati – il progetto prevedeva nel dettaglio un costo di 34 milioni di euro – e andrà riverificata la sufficienza di questi alla luce dei rincari che ci sono stati nel comparto delle costruzioni, ma ora rallegriamoci della notizia positiva che può dare un nuovo volto a Forlì. L’impegno affinché i lavori ripartano celermente sarà massimo".

Ma cosa si dovrà fare adesso, nella pratica, per rimettere in moto il tutto? La parlamentare illsutra i primi passi: "Ora si passa alla fase operativa. In settimana, attraverso il ministero, bisognerà capire la situazione appunto dei finanziamenti e operare di conseguenza. Inoltre ci dovrà essere un incontro con l’impresa per verificare la sua situazione e quella allo stato attuale dell’opera, visto che è stata ferma così a lungo e si potrebbe dover cambiare qualcosa. Ma l’importante è che finalmente ci si possa muovere, puntando presto a riaprire il cantiere".