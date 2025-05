Nuovo carcere: "Lavori al via, finiranno fra tre anni e sei mesi"

I lavori erano partiti nel 2003, poi una serie di problemi burocratici e, infine, una vertenza legale hanno più volte fermato il cantiere, dopo qualche falsa ripartenza e molte attese. Ora i lavori per la nuova casa circondariale del quartiere Quattro sono ripartiti e forse, dopo quasi un quarto di secolo dalla posa della prima pietra, finalmente ci si avvicina alla conclusione.

Ad annunciarlo è la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri che non risparmia una frecciata all’opposizione addossandole, almeno in parte, le colpe dei ritardi: "Dopo anni di attesa, di stallo e di inerzia da parte dell’amministrazione e della sinistra, grazie al governo Meloni sono finalmente ripartiti i lavori per la costruzione del nuovo carcere. Alle parole Fratelli d’Italia fa sempre seguire i fatti. Nelle scorse settimane avevamo annunciato la stipula del contratto con l’impresa vincitrice della gara per la realizzazione del nuovo carcere, specificando che, una volta registrato il contratto, sarebbe potuto partire il cantiere. Con orgoglio e soddisfazione, posso comunicare che finalmente i lavori sono ripresi, con l’obiettivo di essere ultimati, salvo imprevisti, fra tre anni e sei mesi".

Questo riuscirebbe a rispondere alle esigenze dei detenuti e dei lavoratori che attualmente si trovano a vivere in condizioni decisamente disagevoli nella vetusta struttura all’interno della Rocca di Ravaldino. "Per l’Esecutivo Meloni e per Fratelli d’Italia un’opera come quella del nuovo carcere di Forlì è preziosa e fondamentale, sia per la funzione strategica sul territorio, sia perché siamo consapevoli di quanto sia importante migliorare ulteriormente la qualità di chi lavora all’interno degli istituti penitenziari. Per questo Fratelli d’Italia, dopo aver seguito la vicenda dai banchi di minoranza, ha continuato a presidiarla raggiungendo i risultati che oggi con grande orgoglio annunciamo. La sicurezza dei cittadini e di coloro che si impegnano ogni giorno per garantirla è per noi una priorità. Saremo sempre in prima linea per tutelarla e difenderla".