Nuovo consigliere e omaggio a Corri Forrest

C’è un volto nuovo nel consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole: dimessasi per motivi personali l’avvocato Silvia Zoli, nella seduta di mercoledì sera l’assemblea cittadina ha accolto nel gruppo di maggioranza il giovane Elia Oliva. Contemporaneamente Catia Conficoni ha debuttato sugli scranni municipali in veste di vicesindaco, mentre il consigliere Alessandro Ferrini è ora nuovo assessore al decoro. In occasione dell’insediamento, Oliva ha comunicato le dimissioni, per correttezza, da presidente del gruppo storico Sbandieratori, musici e uomini d’arme di Terra del Sole: a lui andrà la delega al gemellaggio comunale.

In apertura di assemblea, il sindaco Francesco Billi e l’assessore allo sport Massimo Paolini hanno rivolto un ringraziamento ai ragazzi dell’associazione podistica dilettantesca terrasolana Corri Forrest, reduci da ‘Beneficenza in Palio’, corsa di circa 200 chilometri da Siena alla cittadella medicea per raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica. Paolini, a sua volta podista, si è complimentato per "l’impresa eroica, in termini di risultati ma altresì per l’impegno nel sociale e la finalità benefica". Per voce del presidente Vittorio Vitali, gli atleti hanno ringraziato l’Amministrazione per il costante supporto.

All’ordine del giorno anche l’acquisto dell’immobile di 2.500 mq di via Vallicelli un tempo sede del bowling per circa 330.000 euro: un edificio da destinare a centro polivalente per le attività del terzo settore, l’aggregazione, l’offerta culturale e di intrattenimento. "Dovremmo rogitare entro fine mese – le parole di Billi – un’acquisizione effettuata grazie alla dismissione delle ultime quote delle Terme in mano pubblica".

Approvazione inoltre per l’integrazione dell’accordo di programma tra l’Ausl Romagna e i 14 Comuni del distretto socio sanitario di Forlì, per l’adesione al Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per le persone disabili con capofila il Comune di Forlì. "Una sperimentazione biennale che mette la persona al centro per emarginare la disabilità", le parole dell’assessore Federica Pierotti.

Prima dell’approvazione, il vicesindaco Conficoni ha illustrato le variazioni di bilancio per destinare parte dell’avanzo 2024. "Previste la sostituzione delle tende esterne della scuola elementare, una variante ai lavori in corso in via Postierla e l’acquisto di un palco per gli spettacoli".

Infine un’ulteriore variazione per l’annualità 2025: approvato l’inserimento di 15.000 euro, su richiesta del neo assessore Ferrini, "per l’attuazione del regolamento comunale sul decoro urbano attraverso il ripristino in modo coatto della pulizia dei luoghi privati degradati. Un’eventualità per i casi estremi, come certi ex alberghi, con addebito della spesa ai proprietari".