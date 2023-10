Nuovo corteo dopo il flop. I nostalgici ci riprovano

In occasione del 101° anniversario della marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922, si svolgeranno domenica 29 ottobre a Predappio le consuete manifestazioni in camicia nera. Un anno fa, per il centenario, l’organizzazione faceva capo agli Arditi d’Italia guidati da Mirco Santarelli, cui sono subentrate le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti del duce. In pratica i permessi alla questura di Forlì-Cesena sono stati chiesti da Angela Di Marcello, fiduciaria delle sorelle a Predappio e responsabile del gruppo di volontari che sorvegliano la cripta.

Il programma di domenica prevede il ritrovo in piazza Sant’Antonio alle 10, con partenza del corteo per il cimitero di San Cassiano alle 10.30, mentre alle 11 davanti ai cancelli del cimitero la commemorazione (con un probabile saluto ai partecipanti di Orsola Mussolini). Poi il corteo si scioglierà e chi vorrà potrà visitare la tomba in forma privata.

Fin dalla riapertura, però, la cripta è vietata ai fotografi e alle riprese televisive "per volontà della famiglia". Divieto che è stato applicato anche per la recente trasmissione ‘Una giornata particolare’, a cura di Aldo Cazzullo: in occasione della puntata dal titolo ‘Mussolini, la morte del Duce’, andata in onda lo scorso 15 ottobre su La7, "volevamo concludere con le riprese della tomba nel cimitero di Predappio – ha spiegato il celebre conduttore –, ma non ci è stato concesso".

A fine luglio, in occasione dell’anniversario della nascita di Mussolini, il corteo non si tenne (prima volta nella storia delle manifestazioni), perché i partecipanti erano solo una cinquantina. C’è il timore che la circostanza si ripeta? "Quella della marcia su Roma – spiegano gli organizzatori – è la manifestazione che ha sempre attirato più partecipanti in assoluto". L’anno scorso, per il centenario, erano 3.000 i partecipanti.

Domenica alle 11.30 altri membri della famiglia Mussolini (di solito le sorelle Edda e Silvia Negri Mussolini, nipoti del Duce e figlie dell’ultimogenita Anna Maria), parteciperanno alla messa di suffragio nell’attigua pieve di San Cassiano. Mentre i coniugi Adele e Domenico Morosini organizzeranno altri appuntamenti a Villa Carpena, la casa della famiglia Mussolini in Romagna, oggi intitolata ‘Museo dei Ricordi’.

Quinto Cappelli