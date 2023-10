Nuovo gioco ’montessoriano’ da Hilton alla scuola Traversari Hilton, azienda leader nel settore dell'ospitalità, ha donato un globo montessoriano al parco giochi della scuola primaria e dell'infanzia di Portico, in Romagna, come gesto di solidarietà per le comunità colpite dall'alluvione. I 18 alunni della scuola primaria e i 14 dell'infanzia hanno accolto con gioia la donazione.