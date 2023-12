Nuovo guasto a Faenza, pesanti disagi in stazione a Forlì

A partire dalla tarda mattinata di ieri si sono riscontrate problematiche legate alla viabilità su rotaie che hanno riguardato anche Forlì. La causa è da ricercarsi in un guasto agli impianti di circolazione che ha avuto luogo all’altezza di Faenza e le cui ripercussioni hanno riguardato tutta la tratta Bologna-Rimini. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovie dello Stato che hanno riparato il danno e dalle 15.40 la circolazione è ripresa regolarmente. Nel frattempo, però, si erano accumulati ritardi pesanti, fino a 250 minuti, che hanno causato disagi per il resto della giornata. "Nessun treno Freccia e Intercity è stato cancellato – fanno sapere da Ferrovie dello Stato –. Alcuni sono stati deviati a Ravenna dove hanno proseguito tramite un percorso più lungo, mentre altri sono comunque passati con prescrizioni che rallentano il viaggio. Lo stesso vale per i treni regionali, alcuni dei quali, però, sono stati soppressi". Per ovviare al problema, contestualmente, sono stati previsti dei bus che hanno percorso il tragitto Castel Bolognese-Forlì. Una disavventura particolarmente gravosa se si pensa che è capitata nei giorni prima delle feste, quando i treni sono particolarmente affollati