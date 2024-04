Nuovo insediamento. Maxi polo logistico per l’e-commerce in arrivo a Villa Selva

Sono approdate in commissione urbanistica quattro proposte operative di insediamento privato in aree dedicate, che dovranno poi essere varate dal consiglio comunale il prossimo lunedì. Di queste, due riguardano insediamenti residenziali, mentre le altre due, lungo via Mattei, siti industriali in particolare per il comemrcio.

Il più grande degli ultimi due insediamenti è la cosiddetta Mattei 2, un’area di 230.000 metri quadrati a fianco della strada tra le vie dei Galli Boi e via Bianco da Durazzo. Su questa verranno edificati capannoni ad uso logistico e produttivo per 143.000 metri quadrati. Verrà realizzata una strada a servizio dello stabilimento che si intersecherà sulla rotonda con via Mattei, mentre una seconda rotatoria verrà realizzata su via Bianco da Durazzo. Quest’ultima via, con una carreggiata molto stretta, sarà interdetta al traffico pesante, hanno assicurato i tecnici comunali che hanno presentato il comparto in commissione.

A presentare le pratiche urbanistiche è stata la Macifin dell’imprenditore Italo Carfagnini. Il parcheggio a servizio dell’area sarà di oltre 400 posti auto, mentre tra le opere di compensazione e mitigazione sono previsti oltre 4 ettari di bosco e altri 13.000 metri quadrati di verde, oltre a filari di alberi sul fronte di via Mattei.

Gli iter autorizzativi di tutte le opere sono partiti oltre 5 anni fa, come ha ricordato il vicesindaco con delega alla sicurezza, Daniele Mezzacapo. "Vi sono state poi varie proroghe dovute anche agli eventi estremi che hanno interessato il nostro territorio – ha spiegato –, ma vi è stata comunque una forte scrematura. Infatti, delle 42 pratiche presentate solo 7 arriveranno in consiglio comunale da qui alle prossime settimane".

Su questa previsione di insediamento è intervenuto anche, con un comunicato non facendo parte della commissione consiliare, il candidato sindaco di centrosinistra, Graziano Rinaldini. "La delibera che approderà in consiglio comunale per la realizzazione della maxi-area industriale di via Mattei a Villa Selva – afferma Rinaldini –, dedicata alla logistica a servizio dell’e-commerce, è una scelta assolutamente sbagliata dell’amministrazione Zattini, che continua a cementificare a meno di un anno dalla devastazione dell’alluvione, in assenza di una pianificazione strategica di sviluppo della città, che deve andare in direzione diametralmente opposta, limitando il consumo di suolo e modificando le norme urbanistiche nelle aree alluvionate come proposto del presidente Bonaccini".

Sulla stessa linea di Rinaldini, poi, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana: "Zattini aveva persino commentato positivamente la proposta del presidente della Regione di fermare nuovi insediamenti alla luce dell’alluvione – affermano –, salvo operare in netto contrasto con queste dichiarazioni. Se lo ritiene valido, perché non applica questo principio, deliberando una moratoria o attendendo almeno il termine del suo mandato, invece di accelerare al massimo per fare approvare alla sua maggioranza queste nuove delibere?".

In commissione urbanistica sono stati presentati anche i lavori per l’interconnessione del teleriscaldamento da parte di Hera: opere che permetteranno di spegnere le tre centrali a gas che operano nel centro urbano di Forlì. I lavori sono stati finanziati per 8 milioni di euro da fondi Pnrr, inizieranno entro giugno e dovranno essere completati entro marzo del 2026.