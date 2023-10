Nuovo laboratorio d’arte: giornata di workshop e incontri

Inaugurerà domattina in via Ravegnana 194 il laboratorio artistico Imago Lab che si occuperà di corsi d’arte, consulenza su oggetti antichi e compravendita di antichità. La giornata si articolerà in diverse tappe: alle 11 si terrà un laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni: i piccoli impareranno a realizzare le ‘bombe di semi’ per aiutare api e farfalle (contributo 10 euro); alle 15 i ragazzi dai 7 ai 10 anni impareranno a conoscere le creature preistoriche, toccando con mano ossa e fossili. Dalle 16. 30 spazio agli adulti con il laboratorio di costruzione e rilegatura di un diario midori utilizzando ecopelle, pagine di libri antichi e carta di riciclo (contributo 25 euro). Alle 18.30 si parlerà di ex voto e reliquie: seminario su storia e iconografia di oggetti votivi, previsto un kit di benvenuto (15 euro). I laboratori hanno un numero massimo di partecipanti, perciò è necessario prenotarsi: tel 339.6156687 o imagolab.194@gmail.com.