Nuovo laboratorio, si taglia il nastro

Avrà luogo domani pomeriggio l’inaugurazione del nuovo laboratorio socio-occupazionale di CavaRei, appena realizzato in via Po numero 8. Qui le persone con disabilità che fruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa sociale avranno l’opportunità di imparare un nuovo lavoro, fare esperienza di comunità e portare avanti il loro percorso verso una maggiore autonomia e l’inserimento sociale. Dopo un momento di incontro con le aziende, non aperto al pubblico, alle 16.30 si terrà il taglio del nastro ufficiale, seguito da una visita agli ambienti. Poi spazio ai festeggiamenti e brindisi a cura di CavaRei con il suo progetto di food truck ‘Chicchiamo’.