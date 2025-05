Nuovo look in arrivo per il Municipio e le logge di via Nefetti

Sono partiti a Santa Sofia due cantieri di riqualificazione del centro storico. In via Nefetti la ditta Edilpietra Srl ha iniziato le opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi: attività che proseguirà in altre zone del centro con vari microcantieri mobili. Il progettista e direttore dei lavori è il geometra Andrea Locatelli dello Studio Associato Locatelli e il totale del progetto ammonta a oltre 131mila euro.

"Abbiamo firmato inoltre – precisa la sindaca Ilaria Marianini – il contratto con la ditta Gecores Srl per l’avvio del cantiere di rigenerazione urbana che interessa la riqualificazione dell’ala nord del Municipio (intera palazzina) e le logge di via Nefetti. È quindi partito l’allestimento del cantiere per avviare i lavori nei giorni a seguire. In questo caso, il progettista e direttore lavori è l’ingegnere Emanuele Casamenti in collaborazione con l’architetta Elvira Laura Bandini. Un progetto corposo dell’importo di 820 mila euro. È un intervento che ci consente – aggiunge la sindaca – di progredire nell’iter di riqualificazione di tutta l’area circostante il Municipio, tenuto conto della recente nuova veste di piazza Corzani, degli interventi svolti nel Parco della Resistenza qualche anno fa e sui marciapiedi in via Nefetti".

"Trattandosi di un intervento di rigenerazione urbana, l’obiettivo è quello di far tornare a nuova vita l’edificio sia dal punto di vista edilizio ed urbanistico – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini – ma anche per quanto riguarda gli effetti sociali che esso può generare in termini di impatto per la comunità. Infatti, si punterà ad implementare all’interno dei locali una serie di attività a servizio della collettività, trasformando spazi in disuso in luoghi di aggregazione così come previsto dal procedimento co-partecipativo attuato, previsto dal bando di Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia-Romagna, che ci ha visto vincitori".

Anche le logge su via Nefetti, risalenti al 1920, all’ingresso del paese, saranno oggetto di riqualificazione mediante interventi di tinteggiatura e manutenzione dei gradini.

Infine è in fase avanzata anche il cantiere relativo ai lavori di riqualificazione del primo piano della ex ‘Stecca Nefetti’ che ospiterà l’importante archivio fotografico ‘Giovanni Valbonesi’ che ospiterà oltre 100.000 scatti di S. Sofia e Val Bidente relative al periodo 1946-1992.