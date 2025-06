Nuovo manto stradale in via Bevano e Zampeschi

Nell’ambito del progetto di rifacimento del manto stradale colpito dall’alluvione del maggio 2023, predisposto dal servizio Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Forlì, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria alla pavimentazione di via Bevano. I lavori avranno inizio domani (salvo condizioni meteo avverse), e si protrarranno per circa 5 giorni lavorativi. Per consentire l’opera saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura. L’impresa esecutrice dispone dell’ordinanza necessaria ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese gli appositi sbarramenti, la cartellonistica di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri movieri e la segnaletica prescritta dal codice della strada.

Per lo stesso motivo è previsto un intervento di manutenzione straordinaria alla pavimentazione della via Zampeschi, nel tratto tra via Servadei e via Oraziana. I lavori avranno inizio mercoledì (salvo condizioni meteo avverse), e si protrarranno anche questi per circa 5 giorni lavorativi. Per consentire l’opera saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura.