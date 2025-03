Nuovo maxi parcheggio, la Bonfiglioli lo realizzerà

Il parcheggio da 757 posti che la Bonfiglioli aveva chiesto di poter realizzare di fronte alla sede aziendale in via Bianco da Durazzo si farà, anche se non subito. È quanto emerge da una nota della società. La conferenza dei servizi, convocata in Comune per vagliare il progetto di ampliamento aziendale, si è conclusa positivamente e il voto di oggi in consiglio comunale darà il via alla Bonfiglioli. Manfredi Ucelli di Nemi, direttore generale della Business Unit con sede principale a Forlì, e Federico Mazzanti, direttore dell’area real estate del gruppo, sottolineano: "Il progetto è complesso e ha richiesto un lungo e accurato lavoro istruttorio per essere adeguatamente preparato e presentato, con tempi inevitabilmente significativi. La richiesta è stata avviata due anni e mezzo fa". Poi la conferma che la Bonfiglioli ha intenzione di investire ancora sul territorio. "Ma i tempi di realizzazione saranno necessariamente compatibili con l’attuale momento socio-economico – rimarcano –. Cogliamo l’occasione per esprimere il nostro ringraziamento al Comune e ai suoi organi tecnici per il supporto dimostrato in questo importante progetto di sviluppo industriale, che consideriamo fondamentale per il futuro della nostra azienda".