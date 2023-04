Nuovo medico di base da martedì

Da ieri ha cessato l’attività di medico di medicina generale a Modigliana, per pensionamento, la dottoressa Rosanna Cambiuzzi. Il suo posto da martedì sarà preso dalla dottoressa modiglianese Monica Valtancoli (foto), proveniente dal servizio di Emergenza territoriale. Come i colleghi, avrà l’ambulatorio nella Casa della salute in piazza Oberdan 6A. I suoi orari: lunedì e martedì 10-13, mercoledì 9-12, giovedì 15-18, venerdì 12.30- 15.30. Il telefono dell’ambulatorio 0543-733425; il cellulare per le urgenze 353.4551598. Per appuntamenti e terapia cronica tel. 0543.733421 ([email protected]).