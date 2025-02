Nuovo mercato di Sant’Ambrogio. I banchi alimentari tornano a casa sotto la tettoia appena recuperata

Da lunedì prossimo i banchi alimentari del mercato di Sant’Ambrogio saranno posizionati sotto la nuova tettoia, ultimata in queste settimane nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’intera struttura. Il trasferimento dei banchi nell’area ultimata recentemente consentirà di avviare in contemporanea le attività propedeutiche all’inizio dei lavori della seconda fase sotto la vecchia tettoia, che da lunedì prossimo sarà libera dalle attività di vendita. Restano temporaneamente in piazza Annigoni invece i banchi che vendono generi non alimentari, che torneranno nella posizione originaria alla conclusione dell’intero intervento, fissata per settembre. L’investimento complessivo per il nuovo volto del mercato di Sant’Ambrogio è di circa 1,9 milioni di euro, comprensivo delle due fasi di interventi e dei lavori aggiuntivi per la riqualificazione della pavimentazione storica in pietra rinvenuta in corso d’opera.