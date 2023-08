Nuovo organo alla chiesa di Bocconi in dono dall’imprenditore Monti

Durante la festa patronale di San Lorenzo, è stato inaugurato giovedì scorso nella chiesa parrocchiale di Bocconi un nuovo organo, donato dall’imprenditore bolognese Tullio Monti. Suonando l’organo nuovo di marca Viscount e fabbricato a Mondaino (Rimini), Tullio ha accompagnato anche il coro del paese per animare la messa solenne, presieduta dal vescovo Livio Corazza e concelebrata dal parroco di Giovanni Amati e dal vicario parrocchiale don Rudy Viscarra.

Racconta Alberto Manni del consiglio parrocchiale dei Bocconi, insieme a Massimo Fiorentini: "Tullio, ha donato alla parrocchia l’organo in memoria del padre, l’ingegner Ivo Monti, che è stato per il paese un’istituzione e un benefattore. A nome di tutta la popolazione, lo ringraziamo di cuore".

Tullio Monti, diplomato a Bologna in musica applicata per musiche da film, attualmente studia direzione d’orchestra e sempre a Bologna dirige un’orchestrina d’archi. Racconta: "Con questo dono alla parrocchia e al paese di Bocconi, vorrei che non solo fossero accompagnati i canti della liturgia, ma che si organizzassero dei concerti, per il piacere di ascoltare la musica e per la formazione musicale della gente".

Per Natale Tullio vorrebbe tornare nel suo paese anche con la sua orchestrina d’archi per un concerto, mentre ha suggerito al sindaco Maurizio monti e al parroco di organizzare concerti, almeno d’aestate quando tornano anche i villeggianti.

Intanto, giovedì scorso al termine della santa messa, alla presenza di oltre 150 persone si è esibito in un piccolo concerto di musica classica, proponendo con maestria ed eleganza alcune suonate di Bach e Beethoven, molto apprezzate dai presenti, che lo hanno così ringraziato del dono con calorosi e lunghi applausi.

Quinto Cappelli