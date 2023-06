Nuovo parcheggio vicino al centro Ecco la prima opera in Italia finanziata dai contributi del Pnrr

È stato aperto da un paio di settimane il parcheggio gratuito in via Casamorata, nei pressi della scuola elementare Dante Alighieri. Si tratta di un’area di circa 2 mila mq di superficie dotata di 60 posti auto, di cui 4 destinati alla ricarica delle auto elettriche, studiata per ampliare l’offerta di parcheggi a lunga sosta a ridosso del centro storico e lungo viale Italia.

"È la prima opera pubblica in Italia interamente finanziata e realizzata con fondi del Pnrr – dice Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici – . 450 mila euro di contributi per un cantiere che si è concluso a tempo di record, in sette mesi e mezzo di lavori, lo scorso 12 aprile".

La nuova area di sosta rispetta criteri di tutela del suolo e rigenerazione urbana. "Il parcheggio è stato infatti realizzato con pavimentazione in calcestruzzo drenante, per garantire un adeguato livello di permeabilità dell’area – prosegue l’assessore – . La messa a dimora di 21 alberature contribuisce a fornire ombreggiamento all’area e ai posteggi, riducendo l’effetto isola di calore nei mesi estivi. L’impianto di illuminazione è stato realizzato con lampade a basso consumo energetico con una riduzione dell’impatto ambientale sia in termini di emissioni inquinanti, che di costi di manutenzione e durata, oltre a garantire migliori prestazioni".

Inoltre sono stati inseriti i cosiddetti ’giardini della pioggia’, che consentono una migliore laminazione delle acque meteoriche. "Caratterizzate da piante autoctone adatte a vivere in condizioni estreme di siccità e picchi puntuali in cui le aree si inondano, assorbono l’eccesso meteorico, oltre a filtrare le sostanze inquinanti", aggiunge Cicognani.

"Abbiamo deciso di aprire il parcheggio in piena emergenza – continua Marco Catalano, assessore ai progetti Pnrr – perché si rendeva necessario dare una risposta immediata in termini di aree di sosta dopo l’inagibilità del parcheggio dell’Argine. Quello di via Casamorata era pronto all’uso e già collaudato dai nostri tecnici. Si tratta del primo intervento su scala nazionale finanziato al 100% con fondi del Pnrr e già portato a termine. Un traguardo importante per la città, dalla duplice valenza. A livello simbolico, via Casamorata è l’anticamera della ricostruzione, un piccolo ma importante segnale di una città che sta riemergendo dall’emergenza".