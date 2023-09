Nuovo parroco alla Pianta. Don Felice lascia, al suo posto nominato già don Foietta

Don Filippo Foietta è il nuovo parroco di Santa Maria Assunta della Pianta. Lo ha nominato il vescovo di Forlì-Bertinoro dopo aver accettato le dimissioni di don Felice Brognoli. Don Foietta, attualmente vicario parrocchiale dell’Unità pastorale di Forlimpopoli, farà il suo ingresso alla Pianta domenica 22 ottobre alle 16. I consigli pastorali delle parrocchie interessate, appositamente convocati, sono stati informati della nomina con un messaggio di mons. Livio Corazza. "Don Felice dopo quasi quindici anni – ha scritto il vescovo alla parrocchia della Pianta – ha chiesto di lasciare per motivi di salute la guida della vostra parrocchia. Lo ringrazio per il suo entusiasmo e la sua dedizione". E a proposito del nuovo parroco afferma: "Ho chiesto a don Foietta, nato nel 1980 e ordinato sacerdote nel 2019, di diventare vostro parroco. È alla sua prima esperienza come tale, ma in questi anni come vicario parrocchiale della comunità di Forlimpopoli ha dimostrato doti umane spirituali, amore per Cristo e per la Chiesa".

Come parroco della Pianta, che conta 5.300 abitanti e circa 1.700 famiglie, dovrà curare anche la società sportiva con la scuola di calcio a cui partecipano centinaia di bambini e ragazzi, la società di pallavolo, la scuola materna, le associazioni giovanili e il centro diurno per anziani. Don Filippo manterrà anche altri incarichi che ha attualmente: quello di insegnante di religione all’Iti, quello di assistente dell’Unitalsi e del Gruppo Sappada. A don Foietta subentrerà Francesco Agatensi, che è stato ordinato diacono domenica 10 settembre d è rimasto in sevizio pastorale a Forlimpopoli. "Se Dio vuole – conclude il vescovo nel suo messaggio alle parrocchie del territorio artusiano – il prossimo anno riceverà l’ordinazione presbiterale e dovrebbe mettersi a servizio della comunità cristiana forlimpopolese. Mi auguro che lo spirito santo susciti vocazioni sacerdotali e religiose, laici disponibili ad assumere nuovi servizi e consolidi la volontà e la formazione di coloro che sono già attivi in parrocchia. Se ci tenete, ma ne sono certo, diamoci da fare tutti, perché c’è bisogno di ognuno".

Don Brognoli, invece, comunicherà prossimamente dove andrà, ma resterà incardinato alla diocesi di Forlì-Bertinoro. Originario di Villachiara di Brescia, è stato ordinato sacerdote a Forlì il 5 maggio 1979 e ha svolto poi il suo ministero come cappellano a Santa Caterina da Siena, a Villanova e a Ravaldino. È stato parroco di Barisano, poi a Predappio e dal 2008 alla Pianta, succedendo a don Amedeo Pasini. Nel 2020, durante il lockdown, don Brognoli ha subito un grave lutto per la morte, nel giro di poco tempo, di tre sorelle a causa del covid. Grande tifoso di calcio, da giovane ha militato nelle giovanili del Brescia e a Forlì, è assistente ecclesiastico del Csi (Centro sportivo italiano) e assistente diocesano e regionale dell’Associazione Familiari del Clero. Ama suonare la chitarra, compone canzoni che ha pubblicato in diversi cd, ed è stato tra gli interpreti dello spettacolo ’San Benedetto: una regola per l’oggi’ che è stato rappresentato in molte parrocchie. Don Brognoli, che è previsto ritorni per certi periodi anche nel Bresciano, suo territorio d’origine, e don Foietta decideranno con il vescovo e con le rispettive comunità le date del saluto.

