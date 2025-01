"Nuovo Ponte Braldo, è merito del Governo"

La Provincia ha annunciato che giovedì prossimo, alle 20.45, illustrerà il progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione del ’Ponte Braldo’ sulla strada provinciale 27, tra Villanova e San Martino in Villafranca, sopra il fiume Montone. Un progetto da 8,5 milioni.

"È toccato ancora una volta al Governo Meloni rimediare alla catastrofica gestione della sinistra in Emilia Romagna: dalla difesa idrogeologica alla dotazione infrastrutturale, le lacune della Regione sono purtroppo evidenti. Per fortuna l’Esecutivo nazionale, che ringraziamo per l’attenzione e l’impegno costante, continua a investire sul nostro territorio", sono le parole della deputata Alice Buonguerrieri e del consigliere regionale Luca Pestelli (Fratelli d’Italia), che commentano lo stanziamento che ha consentito il progetto.

Si tratta "di un altro tassello per il ritorno alla normalità e per la tutela del territorio dal rischio idrogeologico. Gli 8,5 milioni destinati alla demolizione e alla ricostruzione dell’infrastruttura e, in un secondo momento, alla sistemazione della strada, confermano la sensibilità del Governo Meloni nel cercare di ripristinare concretamente e il prima possibile una situazione di normalità su un territorio pesantemente colpito dall’alluvione. La strada è strategica, visto che mette in collegamento la Lughese e la via Emilia".