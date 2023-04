Nuovo punto ristoro: l’avventura di due giovani

La settimana scorsa ha aperto al pubblico ‘da Spadino’, punto ristoro situato a San Colombano al civico 26A. Luca Spada, Riccardo Biondini e tutto lo staff sono pronti ad accogliere i clienti con tante specialità della tradizione romagnola come piadina, crescioni, rotoli e tortelli alla lastra. Spada, imprenditore meldolese nel settore della ristorazione con ‘Luisin 2.0’, ha deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura con passione e professionalità, arricchendo la proposta culinaria di Meldola. Il sindaco Roberto Cavallucci, nel porgere i migliori auguri di buon lavoro, si è complimentato per questa nuova apertura che dimostra la dinamicità imprenditoriale della città.