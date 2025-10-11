Nuovo San Domenico (e non solo). Ala per Wildt e le opere donate. È confermato: "L’Ebe si sposta"

Il panorama culturale cittadino sta per cambiare radicalmente. Spostamenti (a volte doppi, o addirittura tripli), inaugurazioni, rifunzionalizzazioni... "Nel prossimo biennio – dichiarano il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno e l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani – saranno recuperati alcuni spazi importanti per le attività culturali. La nostra città sta attraversato un momento di grande fermento anche dal punto di vista delle opere pubbliche. Oltre alle priorità dettate dalle scadenze del Pnrr, stiamo lavorando a progetti e interventi di valorizzazione del nostro patrimonio che amplieranno l’offerta culturale della nostra città".

Un quadro complesso il cui fulcro è sicuramente palazzo Albertini, in piazza Saffi, luogo cardine attorno al quale ruotano molti altri traslochi. Un vero e proprio risiko: mentre sono in corso i lavori di riqualificazione di palazzo Merenda, in corso della Repubblica, la biblioteca Saffi è stata spostata nelle sale di palazzo Romagnoli dove, però, era custodita la collezione Verzocchi. Quest’ultima dovrà trovare casa definitiva proprio a palazzo Albertini dove, però, sono ancora in corso i restauri. Nell’attesa, i quadri sono finiti in deposito, ma hanno appena trovato una casa (provvisoria) al San Domenico. Proprio ai musei di piazza Guido da Montefeltro, infatti, è stata allestita la nuova sezione ‘Grandi Donatori’, che ricomprende le opere di Adolfo Wildt (a cui Fondazione dedicò una grande mostra nel 2012), Giorgio Morandi e una trentina della collezione Pedriali.

Sfruttando l’occasione data dalla rifunzionalizzazione degli spazi, è stato replicato anche il posizionamento e l’allestimento della vecchia collezione Verzocchi, che è stata riprodotta pari pari, nell’ordinamento delle opere, all’interno della nuova ala del San Domenico che sarà inaugurata "presumibilmente a metà novembre", nelle intenzioni dell’amministrazione comunale. Si tratta del 50% della collezione Romagnoli – tale era la percentuale di opere esposte, al netto di altre conservate nei depositi – mentre a palazzo Albertini sarà esposta la collezione completa.

A proposito di Palazzo Albertini: attualmente sono in corso tre diverse procedure. Quella che porterà all’installazione dell’ascensore, quella sugli arredi e quella sui sistemi multimediali. Parallelamente sono in corso interlocuzioni approfondite con la Sovrintendenza. Dovrebbe essere in dirittura d’arrivo anche il nuovo Auditorium Conad, in corso di realizzazione negli spazi dell’Ex Gil, su viale della Libertà. Il cantiere, aperto nel 2023, avrebbe dovuto trovare conclusione nel 2024, poi una serie di ritardi hanno portato fino a oggi. Ora, però, i tempi dovrebbero essere maturi: "La fine dei lavori – assicura l’Amministrazione – è prevista nel mese di ottobre. Seguirà tutta la parte relativa alle certificazioni e il collaudo: certificazione anti-incendio, rilascio della licenza di pubblico spettacolo, inoltro e rilascio Scia edile". L’agibilità dell’intero edificio dovrebbe ufficializzarsi entro il 31 dicembre di quest’anno.

Accanto all’auditorium, è in cantiere un altro progetto di lunga data: il museo della ginnastica ‘Magyc’: "In questo caso – fanno sapere dall’amministrazione – si sta procedendo alla predisposizione propedeutica all’avvio della gara entro Natale e a seguire, all’inizio del 2026, si avvierà la gara per l’affidamento dei lavori".

Nell’aria c’è un altro spostamento, più discreto, ma non meno epocale: sembra che stia per concretizzarsi l’idea (ne parlava già l’assessore alla cultura della precedente amministrazione Zattini, Valerio Melandri), di cambiare posto all’Ebe del Canova che ora si trova in una sala che fu realizzata appositamente per lei alla fine del percorso espositivo dell’ala dedicata alle mostre: "L’Ebe – è la conferma del Comune – verrà spostata nell’ambito della realizzazione del quarto stralcio del museo San Domenico, per darne più risalto e centralità. Per lo spostamento, essendo interno al museo, non sarà necessario ottenere l’autorizzazione da parte della Sovrintendenza". Il quarto stralcio è quello che realizzerà una nuova ala e un vero e proprio secondo chiostro laddove era organizzata l’arena estiva: opera rallentata dai ritrovamenti archeologici, dovrebbe essere pronta nel 2028, l’anno in cui Forlì spera di essere capitale italiana della cultura.

