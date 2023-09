Nuovo segretario, oggi si decide. Allegni e Gasperini testa a testa

Si sta avviando verso un testa a testa, giocato sui risultati del voto negli ultimi circoli, la competizione tra Alessandro Gasperini e Gessica Allegni, candidati alla segreteria territoriale del Partito Democratico. Le espressioni di voto presso i circoli territoriali sono ancora in corso e, quanto a numero di delegati, persiste, ed è stato così nel corso di tutta la settimana appena trascorsa, il vantaggio a favore di Gasperini. Ma, da qualche giorno, si intravede una decisa risalita della sfidante.

I risultati, aggiornati alla chiusura dei seggi di giovedì, danno 40 delegati eletti per l’ingegnere contro i 39 della concorrente, con 312 voti per Gasperini e 349 per Allegni. In un meccanismo, peraltro, che non garantisce un’aggiornata rappresentatività, poiché prevede un numero di delegati per circolo che è stato stabilito quando gli iscritti e dunque, i potenziali votanti, erano di numero inferiore all’attuale. Anche se con un andamento altalenante, Gasperini ha conquistato la maggioranza dei delegati in molti circoli nel corso di tutta la settimana passata, con picchi significativi a Ca’ Ossi, con 6 delegati conquistati contro 1 e a San Martino in Strada, con 6 contro 3. E, finora, alla chiusura dei ‘seggi scrutinati’, il saldo complessivo dei delegati risulta a suo favore, ma di strettissima misura.

Si tratta di risultati che non erano affatto scontati alla vigilia, quando il giovane ingegnere, per primo, si proponeva per la corsa alla segreteria. "Questi risultati sono molto buoni, noi non eravamo così ottimisti – spiega un sostenitore dell’ingegnere –. Il fatto è che Gasperini è stato molto bravo, ha convinto la gente, è piaciuto, si esprime senza retorica". Ma, la distanza tra i due si va assottigliando giorno dopo giorno e tutto si giocherà in queste ore, con i seggi che si chiudono oggi.

E, come si diceva, si intravede una decisa risalita di Allegni, che ha ottenuto una maggioranza schiacciante martedì nella sua Bertinoro, dove dal 2021 ricopre il ruolo di sindaca e dove ha conquistato 61 voti contro i 2 ottenuti da Gasperini, guadagnando 3 delegati. Molto bene per lei anche nel circolo di Cervese, dove conquista 6 delegati contro 1 dello sfidante. Il voto di giovedì a Bussecchio, con i 9 voti conquistati da Gasperini contro i suoi 33, le ha garantito un bottino di 4 delegati contro uno solo per lo sfidante.

A questo punto risulterà, dunque, decisivo per la nomina del nuovo segretario territoriale il risultato nei circoli che sono andati al voto ieri, cioè Forlimpopoli e Santa Sofia, che peraltro esprimono un numero alto di delegati (rispettivamente 9 e 7) e quelli che hanno aperto le consultazioni oggi e che sono considerati, per lo più, favorevoli alla sindaca: Predappio (si vota alle 9.30 al circolo Arci di via Gramsci 5), Centro Storico (ore 14 al circolo Arci Asioli di corso Garibaldi 280), Modigliana e Tredozio (ore 15, sala Bernabei in piazza Matteotti 5 a Modigliana).